В субботу в квартале Калнциема пройдет ярмарка вязаных изделий

Культура &
Дата публикации: 14.01.2026
LETA
Фото: www.kalnciemaiela.lv

Фото: www.kalnciemaiela.lv

В субботу, 17 января, с 10:00, в Риге, в квартале Калнциема, состоится ярмарка вязаных изделий.

В течение дня на рыночке можно будет найти разнообразные свитера, шапки, шарфы, теплые перчатки и носки.

В магазине "Cashmere and more" будет продаваться кашемировая одежда для женщин, а в магазине "Kolibri knitwear" можно будет порадовать себя треугольными шарфами и шапками из мериносовой шерсти.

В магазине Ilze Egle будут представлены теплые платья и жакеты для женщин, любящих яркие цвета в своем гардеробе. В магазине "Linoteka" можно будет приобрести вязаные туники и аксессуары, а в магазине Juris Kuzmans — теплые накидки, носки, тапочки и шарфы с узорами.

В холодный январский день можно будет согреться блюдами местной кухни и ароматными напитками от местных производителей.

В 14:00 в кафе квартала Калнциема состоится концерт коклеистки Лиги Грике.

#Рига #магазины #культура #ярмарка
