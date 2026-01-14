В субботу, 17 января, с 10:00, в Риге, в квартале Калнциема, состоится ярмарка вязаных изделий.

В течение дня на рыночке можно будет найти разнообразные свитера, шапки, шарфы, теплые перчатки и носки.

В магазине "Cashmere and more" будет продаваться кашемировая одежда для женщин, а в магазине "Kolibri knitwear" можно будет порадовать себя треугольными шарфами и шапками из мериносовой шерсти.

В магазине Ilze Egle будут представлены теплые платья и жакеты для женщин, любящих яркие цвета в своем гардеробе. В магазине "Linoteka" можно будет приобрести вязаные туники и аксессуары, а в магазине Juris Kuzmans — теплые накидки, носки, тапочки и шарфы с узорами.

В холодный январский день можно будет согреться блюдами местной кухни и ароматными напитками от местных производителей.

В 14:00 в кафе квартала Калнциема состоится концерт коклеистки Лиги Грике.