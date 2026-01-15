Янис Спалвиньш (1948–2021) окончил Рижскую среднюю школу прикладных искусств и Государственную академию художеств. Художник был членом Союза художников Латвии и участвовал в выставках с 1974 года, а также выставлял свои работы на выставках в Латвии, Германии, Японии, Финляндии, Китае, Индии, Австралии и др. Он активно участвовал в работе Европейской международной ассоциации визуальных искусств (IAA/AIAP UNESCO) и возглавлял её латвийский национальный комитет. Янис Спалвиньш энергично и разносторонне работал как живописец, художник-декоратор и мультимедийный художник, дизайнер выставок и экспозиций, иллюстратор книг, куратор международных проектов, симпозиумов и выставок. Первоначально художник выставлял работы в модернистском стиле, выполненные в смешанной и акриловой техниках, однако в его творчестве стала доминировать акварель.

Писательница и искусствовед Гундега Репше так описывает творчество Яниса Спалвиньша: «Ближние и дальние горизонты, бессознательный переизбыток цвета и связь отдельных деталей с этим миром придавали его работам определенную отстраненность и пространство для траекторий мысли. В то же время он экспериментировал с техническим разнообразием и возможностями акварельной живописи. Акварельная живопись была для него праздником, его свободой, его убежищем. Возможно, именно поэтому работы Яниса так многогранны. И часто болезненны, поскольку тоска по далекому, неизвестному, иному может быть. По другой жизни».

Выставка в церкви Святой Троицы в Елгаве будет открыта до 22 февраля 2026 года.