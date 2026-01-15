Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Акварели художника Яниса Спалвиньша можно увидеть в церкви Святой Троицы в Елгаве 1 112

Культура &
Дата публикации: 15.01.2026
LETA
Изображение к статье: Акварель кисти художника Яниса Спалвиньша

Акварель кисти художника Яниса Спалвиньша

С 13 января в выставочном зале башни церкви Святой Троицы в Елгаве проходит выставка акварельных работ художника Яниса Спалвиньша «Наблюдатель за водой».

Янис Спалвиньш (1948–2021) окончил Рижскую среднюю школу прикладных искусств и Государственную академию художеств. Художник был членом Союза художников Латвии и участвовал в выставках с 1974 года, а также выставлял свои работы на выставках в Латвии, Германии, Японии, Финляндии, Китае, Индии, Австралии и др. Он активно участвовал в работе Европейской международной ассоциации визуальных искусств (IAA/AIAP UNESCO) и возглавлял её латвийский национальный комитет. Янис Спалвиньш энергично и разносторонне работал как живописец, художник-декоратор и мультимедийный художник, дизайнер выставок и экспозиций, иллюстратор книг, куратор международных проектов, симпозиумов и выставок. Первоначально художник выставлял работы в модернистском стиле, выполненные в смешанной и акриловой техниках, однако в его творчестве стала доминировать акварель.

Писательница и искусствовед Гундега Репше так описывает творчество Яниса Спалвиньша: «Ближние и дальние горизонты, бессознательный переизбыток цвета и связь отдельных деталей с этим миром придавали его работам определенную отстраненность и пространство для траекторий мысли. В то же время он экспериментировал с техническим разнообразием и возможностями акварельной живописи. Акварельная живопись была для него праздником, его свободой, его убежищем. Возможно, именно поэтому работы Яниса так многогранны. И часто болезненны, поскольку тоска по далекому, неизвестному, иному может быть. По другой жизни».

Выставка в церкви Святой Троицы в Елгаве будет открыта до 22 февраля 2026 года.

Читайте нас также:
#выставка #церковь #живопись #Латвия #искусство #культура #творчество #художник
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • 16-го января

    От этой живописи веет чем – то таким добрым, великим, вечным! Посчастливилось посетить его лекции, они были одними из самых интересных в Художественной Академии.

    Да, лучше и не скажешь про искусство: «... тоска по далекому, неизвестному, иному может быть... По другой жизни...»

    Лучи ещё не видимого, но уже пробивающегося света грядущего времени..

    2
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кадр из сериала "Пуаро"
Изображение к статье: «Спаситель мира» Леонардо да Винчи
Изображение к статье: Фото: www.kalnciemaiela.lv
Изображение к статье: Кадр из фильма "Вавилон 5"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сон в прохладной комнате снижает нагрузку на сердце у пожилых
Люблю!
Изображение к статье: Причины храпа, его опасности для здоровья и способы избавления от него
Дом и сад
Изображение к статье: Скриншот: thesun.co.uk
Lifenews
Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео