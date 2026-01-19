Рассказываем о пяти сказочных героях, которые покорят сердца как взрослых, так и подростков и малышей. Некоторые из них номинированы на престижную премию “Оскар”.

"Jingle Jangle: Рождественское путешествие" (2020)

Мюзикл о молодой Джорни, которая унаследовала страсть к изобретениям от своего деда, производителя игрушек. Его бывший ученик украл изобретение. Хотя магазин ее деда терпит неудачу после инцидента многолетней давности, когда его бывший ученик украл книгу с секретными чертежами и уникальную живую куклу. Из-за этого предательства дедушка теряет вдохновение, становится отшельником и превращает свой волшебный магазин в обычный ломбард. Его внучка Джорни пытается спасти ситуацию и вернуть веру в чудеса. Режиссер — Дэвид Е. Талберт.

Главные актеры: Форест Уитакер, Мэдален Миллс, Киган-Майкл Ки, Хью Бонневиль, Аника Нони Роуз, Филисия Рашад, Лиза Давина Филлип, Рики Мартин.

"Клаус" (2019)

Фильм, номинированный на “Оскар”, рассказывает о главном герое Рождества и Нового года — Санта-Клаусе. Действие картины происходит в Норвегии XIX века, а главным героем является Йеспер Йохансен. Мужчине не удаётся оправдать ожидания своего отца, когда ему поручили разослать 6 тысяч писем до конца года. Он сотрудничает с производителем игрушек Клаусом и поощряет детей писать письма в обмен на особые подарки. Так они создают новую традицию. Режиссер фильма — Серхио Паблос.

Главные актеры: Джейсон Шварцман, Дж. К. Симмонс, Рашида Джонс, Уилл Сассо, Неда Маргрете Лабба, Серхио Паблос, Норм Макдональд, Джоан Кьюсак.

"Лео" (2023)

Это музыкальная комедия Роберта Марианетти, Роберта Смигеля и Дэвида Вахтенхайма о 74-летней рептилии. Он понимает, что тратит свою жизнь впустую, поскольку постоянно проводит ее в аквариуме. Он планирует сбежать в Эверглейдс, но доходит только до спальни того ученика, который берёт его домой на выходные. Во время одной из поездок он случайно обнаруживает, что умеет разговаривать, и в итоге даёт девочке совет, как стать популярнее. Все дети начинают доверять ему свои секреты.

Главные актеры: Адам Сендлер, Билл Бёрр, Сесили Стронг, Джейсон Александер.

"Морское чудовище" (2022)

Это приключенческая анимация от Netflix, которую создал режиссер “Моаны” и “Лило и Стич” Крис Уильямс. События разворачиваются в эпоху, когда человечество ведет ожесточённую войну с гигантскими морскими монстрами. Профессия охотника на монстров считается самой почётной. Главный герой — Джейкоб Холланд, звезда экипажа легендарного корабля “Неизбежный”. Он готовится стать капитаном и уничтожить самого опасного зверя по прозвищу «Красный рёв». Но всё идёт не по плану, когда на корабль тайком пробирается маленькая сирота Мэйзи Брамбл, мечтающая о приключениях. После определённого события Джейкоб и Мэйзи оказываются за бортом и попадают в прямой контакт с тем самым «страшным» монстром.

Главные актеры: Карл Урбан, Зарис-Эйнджел Хатор, Джаред Харрис.

"Барашкек Шон: Фармагеддон" (2019)

На ферму к Барашку Шону прилетает новый друг на тарелке — Лу-Ла, лавандовая собака-инопланетянин с щупальцами, которая очень прожорлива. Это существо будет пытаться найти дорогу домой, её постоянно преследуют неуклюжие агенты из Министерства обнаружения пришельцев. Режиссёры этой ленты — Ричард Фелан и Уилл Бечер.

Главные герои: Джастин Флетчер, Джон Спаркс, Амалия Витале, Кейт Харбор.