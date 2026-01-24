Многим иностранным туристам теперь нужно платить за посещение Лувра на 10 евро больше. Музей испытывает острую необходимость в финансах для модернизации и усиления мер безопасности. В ближайшее время готовится и переезд знаменитой "Моны Лизы".

Парижский Лувр повысил стоимость билетов для посетителей, которые не являются гражданами или резидентами стран Европейской экономической зоны (ЕС плюс Исландия, Лихтенштейн и Норвегия). С 14 января 2026 года они платят 32 евро, на 10 евро больше, чем остальные. Французское правительство планирует направить полученные средства на дорогостоящую реконструкцию музея.

Иностранные туристы в Лувре

Лувр остаётся самым посещаемым музеем мира. В прошлом году его посетили почти 9 миллионов человек, две трети из которых — иностранные гости. Повышение цен коснётся в первую очередь американских и китайских туристов — крупнейших групп зарубежных посетителей.

История Лувра

Лувр — бывший королевский дворец, строившийся и перестраивавшийся с конца XII века. Он служил официальной резиденцией французских монархов. После переноса двора Людовиком XIV в Версаль и событий Французской революции музей открыл двери для публики в 1793 году.

Сегодня Лувр занимает площадь около 73 тысяч квадратных метров и включает почти 13 километров галерей. На пяти этажах выставлено около 35 тысяч произведений искусства, охватывающих древние цивилизации и европейское искусство. Среди самых известных экспонатов — античные скульптуры "Венера Милосская" и "Ника Самофракийская", картины Эжена Делакруа "Свобода, ведущая народ" и Теодора Жерико "Плот Медузы", работы Рафаэля, Рембрандта, Вермеера, Тициана, Микеланджело, а также апартаменты Наполеона III и королевские драгоценности.

Особое внимание привлекает "Портрет госпожи Лизы дель Джокондо" Леонардо да Винчи — "Мона Лиза". В музее даже есть специальные указатели, ведущие к картине. В 1911 году полотно было похищено, но вскоре возвращено. Сегодня оно находится за пуленепробиваемым стеклом в крупнейшем зале, рядом с работами венецианских мастеров XVI века. Руководство музея решило, что шедевр никогда не будет вывозиться за пределы дворца.

Причины подорожания билетов

В рамках решения проблемы чрезмерного скопления посетителей, особенно у "Моны Лизы", к 2031 году планируется построить отдельный павильон с отдельным входом, где будет размещена картина. Для посещения этого павильона потребуется билет.

Это часть масштабной реконструкции и модернизации Лувра, рассчитанной примерно на 10 лет. Планируется открытие второго входа, создание дополнительного подземного выставочного пространства и обновление прилегающей территории. Стоимость работ оценивается более чем в миллиард евро.

Другой важной проблемой остаются меры безопасности. Особенно это стало очевидно после дерзкого ограбления 19 октября 2025 года, когда днём были украдены ценные исторические ювелирные изделия. СМИ раскритиковали руководство музея за приоритет дорогих проектов и реконструкции перед обеспечением безопасности.

Ожидается, что повышение цен на билеты принесёт дополнительно от 20 до 30 миллионов евро в год. При этом число посетителей, согласно прогнозам, продолжит расти — с 9 миллионов до почти 12 миллионов ежегодно.

Как попасть в Лувр бесплатно

Музей открыт ежедневно, кроме вторника. Вход бесплатный для всех до 18 лет, а также для граждан и резидентов стран ЕС и ЕЭЗ в возрасте до 26 лет. Каждую первую пятницу месяца после 18 часов (кроме июля и августа) и 14 июля, в День взятия Бастилии, вход свободный для всех. Всем посетителям, включая имеющих право на бесплатный билет, рекомендуется бронировать время визита на сайте музея и проверять возможные изменения.

Граждане и резиденты следующих стран: Германия, Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Хорватия, Дания, Испания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Чехия, Румыния, Словакия, Словения и Швеция могут купить билет за 22 евро. Для всех остальных — 32 евро.

Билет даёт доступ к постоянным коллекциям и временным выставкам Лувра, а также к Национальному музею Эжена Делакруа в день или на следующий день после посещения музея.