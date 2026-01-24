Объявлены номинанты 46-й церемонии вручения антипремии «Золотая малина». По шесть номинаций получили фильмы «Белоснежка» и «Война миров» с участием Айс Кьюба.

Пять номинаций получил фильм «Последнее завтра». За роль самого себя в нём певец The Weeknd номинирован как худший актёр. С ним соревнуются Дэйв Батиста, Айс Кьюб, Скотт Иствуд и Джаред Лето.

В женской категории отличились Ариана Дебоуз, Милла Йовович, Натали Портман, Ребел Уилсон и Мишель Йео.

Все номинанты премии «Золотая малина»:

Худший фильм

«Электрический штат»

«Последнее завтра»

«Белоснежка»

«Звёздный путь: Секция 31»

«Война миров»

Худший актёр

Дэйв Батиста («В потерянных землях»)

Айс Кьюб («Война миров»)

Скотт Иствуд («Аларум»)

Джаред Лето («Трон: Арес»)

The Weeknd («Последнее завтра»)

Худшая актриса

Ариана Дебоуз («Любовь — боль»)

Милла Йовович («В потерянных землях»)

Натали Портман («Источник вечной молодости»)

Ребел Уилсон («Шпионская свадьба»)

Мишель Йео («Звёздный путь: Секция 31»)

Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат