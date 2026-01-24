Baltijas balss logotype
Худшие из худших: номинации на премию «Золотая малина-2026» 0 225

Культура &
Дата публикации: 24.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кадр из фильма "Белоснежка"

Кадр из фильма "Белоснежка"

Объявлены номинанты 46-й церемонии вручения антипремии «Золотая малина». По шесть номинаций получили фильмы «Белоснежка» и «Война миров» с участием Айс Кьюба.

Пять номинаций получил фильм «Последнее завтра». За роль самого себя в нём певец The Weeknd номинирован как худший актёр. С ним соревнуются Дэйв Батиста, Айс Кьюб, Скотт Иствуд и Джаред Лето.

В женской категории отличились Ариана Дебоуз, Милла Йовович, Натали Портман, Ребел Уилсон и Мишель Йео.

Все номинанты премии «Золотая малина»:

Худший фильм

  • «Электрический штат»

  • «Последнее завтра»

  • «Белоснежка»

  • «Звёздный путь: Секция 31»

  • «Война миров»

Худший актёр

  • Дэйв Батиста («В потерянных землях»)

  • Айс Кьюб («Война миров»)

  • Скотт Иствуд («Аларум»)

  • Джаред Лето («Трон: Арес»)

  • The Weeknd («Последнее завтра»)

Худшая актриса

  • Ариана Дебоуз («Любовь — боль»)

  • Милла Йовович («В потерянных землях»)

  • Натали Портман («Источник вечной молодости»)

  • Ребел Уилсон («Шпионская свадьба»)

  • Мишель Йео («Звёздный путь: Секция 31»)

Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат

  • «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

  • «Пять ночей с Фредди 2»

  • «Смурфики в кино»

  • «Белоснежка»

  • «Война миров»

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео