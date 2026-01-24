Кадр из фильма "Белоснежка"
Объявлены номинанты 46-й церемонии вручения антипремии «Золотая малина». По шесть номинаций получили фильмы «Белоснежка» и «Война миров» с участием Айс Кьюба.
Пять номинаций получил фильм «Последнее завтра». За роль самого себя в нём певец The Weeknd номинирован как худший актёр. С ним соревнуются Дэйв Батиста, Айс Кьюб, Скотт Иствуд и Джаред Лето.
В женской категории отличились Ариана Дебоуз, Милла Йовович, Натали Портман, Ребел Уилсон и Мишель Йео.
Все номинанты премии «Золотая малина»:
Худший фильм
-
«Электрический штат»
-
«Последнее завтра»
-
«Белоснежка»
-
«Звёздный путь: Секция 31»
-
«Война миров»
Худший актёр
-
Дэйв Батиста («В потерянных землях»)
-
Айс Кьюб («Война миров»)
-
Скотт Иствуд («Аларум»)
-
Джаред Лето («Трон: Арес»)
-
The Weeknd («Последнее завтра»)
Худшая актриса
-
Ариана Дебоуз («Любовь — боль»)
-
Милла Йовович («В потерянных землях»)
-
Натали Портман («Источник вечной молодости»)
-
Ребел Уилсон («Шпионская свадьба»)
-
Мишель Йео («Звёздный путь: Секция 31»)
Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат
-
«Я знаю, что вы сделали прошлым летом»
-
«Пять ночей с Фредди 2»
-
«Смурфики в кино»
-
«Белоснежка»
-
«Война миров»
