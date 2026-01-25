Родился он в маленькой Лудзе, долгие десятилетия творил на Рижской киностудии. В 1993-м уехал в Израиль, но постоянно возвращался на родину. И что самое потрясающее - еще почти полвека назад он стал известен всему миру кино, несмотря на существовавший тогда «железный занавес».

Памятный вечер в Музее кино

В юбилей были показаны несколько фильмов классика на Латвийском телевидении. А основное событие состоялось в Латвийском музее кино, которое в конце минувшего года переехало из Старой Риги в новые обустроенные помещения на улице Миера, 58а.

Музей сейчас отличный филиал находящейся рядом Латвийской академии культуры, куда могут заглядывать студенты кинематографического курса. И кстати, для всех остальных вход сюда абсолютно свободный и здесь вы можете увидеть множество раритетов - от личных вещей Вии Артмане, до документов, касающихся съемок многих шедевров Рижской киностудии (например, отдельно представлены видео и фото со съемок «Миража» Алоиза Бренча).

В первом ряду - Раймонд Паулс, Герц Франк и Лайма Жургина в 1967-м.

В памятный вечер в музее состоялась встреча с литовским кинодокументалистом Андриусом Стониусом, который сейчас снимает фильм «Герц Франк. Жизнь после смерти». А накануне этого события ведущий из здравствующих кинодокументалистов Латвии Лайма Жургина (снимала ставшие уже давно классикой фильмы-портреты о Раймонде Паулсе, художнице Джемем Скулме, поэте Иманте Зиедонисе) сделала для музея подарок - фотографии со съемок фильма «235 миллионов». На одной из фотографий - она с Герцом, ставшем тогда сценаристом этого фильма, который увидели на одной шестой части суши и за рубежом, а также Раймонд Паулс, написавший для этой полнометражной ленты музыку. На этой фотографии Маэстро всего 31 год.

Это был документальный рассказ о простой жизни жителей тогда СССР в самых разных уголках страны. И кстати, без всякой политики и присущему тому времени пафоса о строителях коммунизма, хотя официально и был приурочен к семидесятилетию Октябрьской революции (снят фильм в 1967-м). Просто жизнь людей, их заботы и радости. Вечные темы, аккуратно подобранные мудрым сценаристом Франком.

Вспоминает Лайма Жургина: «Мне выпала историческая возможность работать с Герцем в одной команде, которая под руководством режиссера Улдиса Браунса создала один из самых значимых документальных фильмов в нашем кинематографе — «235 миллионов».

Герц, как сценарист, был одним из тех, кто создал драматическую структуру фильма. Он также координировал деятельность нескольких независимых киногрупп на обширной территории из командного пункта в Риге. Мне, тогда студентке московского ВГИКа, было поручено возглавить одну из этих независимых групп. Это был второй университет. В перерывах между киноэкспедициями в Россию — Сибирь, Грузию или здесь, в Эстонию, мы возвращались в Ригу, где проводился анализ отснятого материала. Герц Франк тогда подтвердил свой талант мыслителя и жизненную мудрость. Все творчество Герца Франка входит в «золотой фонд» мирового документального кино — от фильма «На 10 минут старше» до автобиографической картины Flashback».

«Герцу Франку — 100 лет!, — сообщил известный кинодокументалист Виталий Манский, который вскоре свой рижский кинофестиваль документального кино посвятит Франку. — Документалисты смертны, как и все люди на земле. Но именно они пишут летопись своего времени, давая шанс своим героям на бессмертие».

Путь к славе

Мировая слава к Герцу Вульфовичу пришла после короткометражной документалки «Старше на 10 минут», снятой на Рижской киностудии в 1978 году.

Фильм, кстати, включен в Культурный канон Латвии. Кино запечатлело отрезок жизни душевных переживаний ребенка, являющегося зрителем Рижского театра кукол.

Дитя успевает за это время изумленным взглядом смотреть на происходящее, разрыдаться от страха, а потом весело смеяться (наверняка на сцене показывали сказку про семерых козлят или что-то в этом роде). Фильм был снят скрытой камерой. По словам Франка, «оператор Юрис Подниекс после съемки выглядел так, будто отработал смену в шахте, а кажется, что фильм снят легко, одним движением камеры».

Эта работа в своё время завоевала симпатии многих признанных мастеров экрана, а спустя четверть века великий американский кинорежиссер Вим Вендерс предложил коллегам из разных стран мира повторить идею рижских кинематографистов, собрав из десятиминутных короткометражных фильмов киноальманах.

На счету Герца Франка более тридцати работ - от небольших форм до эпических документальных полотен последних лет. Знаковым стал «Высший суд» (1984 год). История о человеке, приговоренном к смерти за убийство и подавшем апелляцию на оправдание (его все равно расстреляли). И с которым в ожидании решения беседовали Герц Франк, сценарист Абрам Клёцкин, оператор Андрис Селецкис, фотохудожник Вильгельм Михайловский.

«Старше на 10 минут».

Последнее кино

Последние два фильма классика — это концентрация классической мудрости и опыта. 105-минутный фильм «Flashback. Оглянись у порога» — у порога смерти, хотя после показанной в фильме операции на его открытом сердце режиссеру еще было даровано десятилетие.

Тот фильм начинался с кадров поездки режиссера в родную Лудзу, где он бродит возле разрушенного замка. Ничего с той поры, конца двадцатых, не осталось, со времен, когда маленький Герцель жил в семье фотографа, владельца фотоателье и декоратора еврейской художественной студии. Разговорным языком в семье был идиш, в религиозной еврейской школе изучал иврит, а латышский с детства знал благодаря учебе в латышской гимназии. Все свидетельства того времени снесла вторая мировая война. По счастью, Герц Вульфович избежал Холокоста, успев эвакуироваться.

Герц Франк умер, похоронен в Иерусалиме. Он не успел доснять последний фильм «На пороге страха», за него это уже сделали коллеги. Мораль о любви к человеку. История об убийце премьер-министра Израиля, нобелевского лауреата Ицхака Рабина, который в поисках мира нашел три пули от Игаля Амира — соотечественника Рабина, который считает, что единолично принес себя в жертву, поступив так. Результат — пожизненное заключение в одиночной камере.

Во второй половине ленты вдруг появляется эмигрантка из СССР Лариса и начинает переписываться с Амиром. Через годы ей удается с ним встретиться в тюрьме, где подает заявление о женитьбе с Амиром. У них рождается сын...