Основатель SpaceX Илон Маск неожиданно вмешался в онлайн-спор вокруг нового фильма Кристофера Нолана «Одиссея». Поводом стал неподтверждённый слух о том, что роль Елены Троянской (Елены Прекрасной) якобы досталась актрисе Люпите Нионго .

Что вызвало скандал

В соцсети, принадлежащей Илону Маску, разгорелась дискуссия после комментария одного из пользователей, возмущённого возможным кастингом. Он заявил, что выбор темнокожей актрисы на роль «светлокожей блондинки», чья красота, согласно мифам, «спустила на воду тысячу кораблей», является оскорблением для первоисточника — поэмы Гомера.

Илон Маск поддержал эту позицию и резко высказался в адрес режиссёра, написав коротко и жёстко:

«Крис Нолан потерял целостность»

Комментарий моментально разошёлся по Сети и стал одной из самых обсуждаемых тем среди поклонников режиссёра.

Что известно официально

Важно отметить, что студия и создатели фильма пока не подтверждали, какую именно роль сыграет Люпита Нионго, присоединившаяся к проекту ещё в ноябре 2024 года. Персонаж актрисы до сих пор держится в строгом секрете, а информация о её участии в роли Елены Троянской остаётся на уровне слухов.

О фильме «Одиссея»

Эпический блокбастер «Одиссея» Кристофера Нолана выйдет в прокат 17 июля 2026 года и будет представлен в формате IMAX. Картина уже считается одной из самых ожидаемых премьер года.

Главную роль — царя Итаки Одиссея — исполняет Мэтт Дэймон. В звёздный актёрский состав также вошли:

Том Холланд

Энн Хэтэуэй

Зендая

Роберт Паттинсон

Шарлиз Терон

Фильм расскажет о многолетнем и опасном возвращении Одиссея домой после Троянской войны, полном мифических существ, испытаний и трагических потерь.

Почему это важно

Реакция Илона Маска вновь обострила давний спор о границе между исторической достоверностью, мифологическим каноном и творческой свободой в современном кино. Даже неподтверждённый слух оказался достаточным, чтобы привлечь к фильму дополнительное внимание задолго до премьеры.

