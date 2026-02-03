Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Илон Маск раскритиковал слухи о кастинге в «Одиссее» Кристофера Нолана 0 92

Культура &
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Илон Маск раскритиковал слухи о кастинге в «Одиссее» Кристофера Нолана

Основатель SpaceX Илон Маск неожиданно вмешался в онлайн-спор вокруг нового фильма Кристофера Нолана «Одиссея». Поводом стал неподтверждённый слух о том, что роль Елены Троянской (Елены Прекрасной) якобы досталась актрисе Люпите Нионго.

Что вызвало скандал

В соцсети, принадлежащей Илону Маску, разгорелась дискуссия после комментария одного из пользователей, возмущённого возможным кастингом. Он заявил, что выбор темнокожей актрисы на роль «светлокожей блондинки», чья красота, согласно мифам, «спустила на воду тысячу кораблей», является оскорблением для первоисточника — поэмы Гомера.

Илон Маск поддержал эту позицию и резко высказался в адрес режиссёра, написав коротко и жёстко:

«Крис Нолан потерял целостность»

Комментарий моментально разошёлся по Сети и стал одной из самых обсуждаемых тем среди поклонников режиссёра.

Что известно официально

Важно отметить, что студия и создатели фильма пока не подтверждали, какую именно роль сыграет Люпита Нионго, присоединившаяся к проекту ещё в ноябре 2024 года. Персонаж актрисы до сих пор держится в строгом секрете, а информация о её участии в роли Елены Троянской остаётся на уровне слухов.

О фильме «Одиссея»

Эпический блокбастер «Одиссея» Кристофера Нолана выйдет в прокат 17 июля 2026 года и будет представлен в формате IMAX. Картина уже считается одной из самых ожидаемых премьер года.

Главную роль — царя Итаки Одиссея — исполняет Мэтт Дэймон. В звёздный актёрский состав также вошли:

  • Том Холланд
  • Энн Хэтэуэй
  • Зендая
  • Роберт Паттинсон
  • Шарлиз Терон

Фильм расскажет о многолетнем и опасном возвращении Одиссея домой после Троянской войны, полном мифических существ, испытаний и трагических потерь.

Почему это важно

Реакция Илона Маска вновь обострила давний спор о границе между исторической достоверностью, мифологическим каноном и творческой свободой в современном кино. Даже неподтверждённый слух оказался достаточным, чтобы привлечь к фильму дополнительное внимание задолго до премьеры.

Источник: источник

Читайте нас также:
#Илон Маск #кино #spacex
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кадр из тизера "Грозовой перевал" (2026)
Изображение к статье: «Давайте негромко, давайте вполголоса»: в Риге выступит легендарный бард Юлий Ким
Изображение к статье: Музей Yves Saint Laurent в Марракеше
Изображение к статье: Генри Кавилл показал себя в роли Горца в новом ремейке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Шэрон Стоун рассказала, что после инсульта начала «слышать» умерших
Lifenews
Изображение к статье: «Эпидемия»? - Больницы по всей Латвии увольняют граждан РФ и РБ
Наша Латвия
Изображение к статье: Врач: женщины с талией более 80 сантиметров входят в группу риска по диабету
Люблю!
Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео