Выставка «Homo Ludens» исследует игру как модель жизни — как систему правил, случайностей и выбора, в которой человек одновременно является и игроком, и фигурой на доске, и которая раскрывает попытки человека найти смысл в меняющихся обстоятельствах.

В этом цикле акварелей и фарфоровых работ мотив игры предстает как механизм культуры, мышления и самопознания. Выставка задумана как абстрактное, условное указание на игру – серия работ основана на пятилетнем исследовании художника, предлагающем рассматривать игру как способ жизни в условиях неопределенности, противоречий и случайности.

Визуальный язык выставки переплетает различные игровые мотивы и структуры — от логики шахмат и настольных игр до ритуалов и абсурдных ситуаций, перекликающихся с миром «Приключений Алисы в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла. Жизнь здесь ближе к безумным шахматным партиям Кэрролла, чем к обычным черно-белым схемам выбора. Привычные планы рушатся, правила меняются, и зритель попадает в пространство, где сосуществуют логическое и нелогичное, раскрывая жизнь как непрерывную игру без четких инструкций или правильных решений...

Галерея Kalnciema Quarter открыта бесплатно каждый будний день с 10:00 до 18:00 и по субботам с 10:00 до 16:00; по воскресеньям галерея закрыта.