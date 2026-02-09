Хавьер Бардем и Кейт Хадсон сыграют главные роли в романтической комедии Hello & Paris по мотивам романа Деборы МакКинлей That Part Was True, вошедшего в список лучших книг по версии New York Times.

Сценаристом и режиссером назначена Элизабет Чомко («Что у них было»), сообщает Deadline. Фильм позиционируют как романтическую комедию в духе таких классических лент, как «Неспящие в Сиэтле», «Когда Гарри встретил Салли» и «Вам письмо».

По сюжету после встречи в Париже ландшафтный архитектор и переживающий кризис писатель начинают переписку, где обсуждают книги и рецепты, пока со временем не обнаруживают, что единственное, что сложнее, чем быть одному, — это выбрать не быть одному.

Продюсируют картину двукратная номинантка на премию «Оскар» за лучший фильм Финола Двайер («Бруклин», «Воспитание чувств») и компания Fifh Season. Проект будет представлен на предстоящем Европейском кинорынке в Берлине.