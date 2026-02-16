Baltijas balss logotype
Андалузское солнце в зимней Риге: «Bolero» – 19, 20 и 21 февраля 0 366

Культура &
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андалузское солнце в зимней Риге: «Bolero» – 19, 20 и 21 февраля

Премьера концертной программы с участием известных рижских музыкантов сопровождается ажиотажем – уже объявлены даты дополнительных концертов.

Февраль в Риге – время приглушённых красок и особой северной сдержанности. Именно в этот момент музыкальная сцена города предлагает неожиданную смену настроения. Новая концертная программа «Bolero» переносит слушателей в пространство южного характера – туда, где ритм становится движением, а звук приобретает почти осязаемую теплоту.

Испания в истории европейской музыки всегда была чем-то большим, чем географией. Скорее образом, состоянием, эстетикой. Композиторы разных эпох обращались к этому воображаемому югу, находя в нём энергию, чувственность и свободу музыкального жеста. Эта традиция, начавшаяся в европейской классике, продолжила своё развитие в музыке XX века, где ритмы и тембры обрели новую выразительность.

В программе звучат произведения, ставшие символами страсти и движения: гипнотическое Bolero Мориса Равеля, фрагменты из «Кармен» Жоржа Бизе, лирическое Adagio из «Аранхуэсского концерта», изысканное Café 1930 Астора Пьяццоллы и экспрессивный Danzón № 2. Музыка, в которой ощущается дыхание юга – яркое, пульсирующее, живое.

2025A737097.jpg

Проект представляет okoncert.lv – компания, известная своим особым вниманием к эстетике концертного пространства. Здесь музыка всегда существует в диалоге со светом, архитектурой и атмосферой: свет свечей, исторические интерьеры, визуальные проекции, создающие многослойную среду восприятия.

В исполнении принимают участие ведущие латвийские музыканты: Илона Биргеле (орган), Илзе Кирсанова (скрипка), Ирина Вылегжанина (виолончель), Екатерина Суворова (арфа), Вирджиния Лаубе-Витиня (перкуссия). Необычный инструментальный состав придаёт программе особую тембровую выразительность и современное звучание. Местом встречи станет церковь Святого Павла – пространство, где неоготическая архитектура, мягкий свет и акустика формируют редкое ощущение целостности звука и пространства.

На несколько февральских вечеров Рига меняет настроение – через ритм, звук и южный темперамент.

#Рига #Испания #культура #музыка #архитектура #музыканты #атмосфера
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

