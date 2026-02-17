В этом году на сцену выйдет самый яркий состав звезд 80-90х, который создаст незабываемый вечер ностальгии и непревзойденной энергии на безумной вечеринке. Зрителей ждет захватывающее шоу, гармонично объединившее танцевальные ритмы, эффектные постановки и современную сценографию.

Кого увидят на сцене зрители?

С.С.Catch – непревзойденная королева диско и поп-музыки, заслужившая мировую известность своими яркими хитами, такими как "Cause You Are Young", "Heartbreak Hotel" , "I Can Lose My Heart Tonight" и многими другими. Ее уникальный голос, неподражаемый стиль и энергетика покорили сердца миллионов фанатов по всему миру.

Samantha Fox – одна из самых сексуальных и эпатажных певиц в европейской поп-музыке, ставшая одним из символов эры 80-х. Первый же сингл артистки «Touch Me» стал платиновым. Вышедший затем одноименный альбом, а также 3 последующих диска певицы попали в хит-парады 15-ти стран мира, включая США

Bad Boys Blue - культовая евродэнс-группа 80-х и 90-х годов. А её бессменный лидер Джон Макинерни - единственный участник первого золотого состава группы. Кто в свое время не зажигал под Bad Boys Blue? "You're a Woman", "Pretty Young Girl", "Come Back and Stay" - в общей сложности культовая евродэнс-группа записала около 30 хитов, возглавлявших музыкальные чарты.

Afric Simone – самый зажигательный и энергичный певец 80-х. Его дискография включает 9 альбомов, но безусловным хитом «всех времён и народов» является знаменитая «Hafanana». Ее приблизительный перевод звучит так: «Все равно, черный ты или белый, бедный или богатый — Бог будет судить о тебе не по этим качествам; деньги в могилу не заберешь, поэтому радуйся жизни, пока ты жив, и не беспокойся о мелочах»

Фестиваль "Диско 80" - это не только музыка, но и настоящая атмосфера эпохи, полная ярких костюмов, веселья и драйва. Это настоящее путешествие в прошлое!