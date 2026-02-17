Baltijas balss logotype
Никита Высоцкий оценил возвращение Михаила Ефремова на сцену 0 581

Дата публикации: 17.02.2026
Михаил Ефремов вернулся на сцену в спектакле «Без свидетелей», исполнив одну из главных ролей, и показал высокий профессионализм даже после вынужденного перерыва в театральной деятельности.

Режиссёр и актёр Никита Высоцкий, присутствовавший на премьере, отметил: «Он мой друг, я за него рад, что он спустя многие годы не потерял, он не хуже играет, чем раньше».

Высоцкий подчеркнул, что постановка самостоятельна и не должна восприниматься как театральная версия одноимённого фильма. По его словам, спектакль — качественное произведение, и сравнения с оригиналом или другими постановками не имеют значения, если работа сделана хорошо.

Премьера спектакля прошла 14 февраля на сцене театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова. Партнёршей Ефремова по сцене стала народная артистка России Анна Михалкова.

#театр
