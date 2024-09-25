Французский уличный художник создал в Латвии фантастический мурал. Жители в восторге 1 1816

Дата публикации: 25.09.2024
В Лиепае создан новый широкоформатный мурал — работа французского уличного художника Aéro на высоте трехэтажного дома!

Уличный художник мирового уровня из Франции – Aéro закончил свою работу «Моя страна – это жизнь» в Лиепае на улице Кришьяна Валдемара 56. Это уже восьмая работа, подаренная городу пляжным кафе «Red Sun Buffet», пишет Liepājas konts о новинке.

Работы Aéro можно увидеть на стенах почти по всей Франции. Он также расписывал стены в Нидерландах, Ирландии, Испании и Италии. Его искусство публично, что позволяет прохожим напрямую взаимодействовать с ним и оправдывает природу уличного искусства как доступного и демократичного вида искусства.

Он является частью более широкой традиции французского уличного искусства, в которую входят всемирно известные художники, такие как Blek le Rat (пионер трафаретного граффити) и JR (хорошо известный своими масштабными работами).

