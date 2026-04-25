Везете дешевый бензин в Латвию? Рассказали - в чем провозить правильно!

Наша Латвия
Дата публикации: 25.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Везете дешевый бензин в Латвию? Рассказали - в чем провозить правильно!

В автомагазинах продают пластиковые канистры, при этом говорят, что бензин в них хранить нельзя. Как разобраться?

Специалист в области органического синтеза Ирина Орешкина поясняет: пластиковая тара лёгкая и удобная, но для хранения топлива более 1-2 недель она не подходит.

«Пластик имеет микропоры, через которые проникает воздух, что приводит к ускоренному окислению. Существует риск химического взаимодействия между топливом и материалом канистры, если она не предназначена специально для хранения горючего», - предупреждает эксперт.

И даже для краткосрочного хранения подойдут лишь те канистры, у которых есть маркировка завода-изготовителя, подтверждающая, что изделие предназначено для нефтепродуктов.

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Телескоп NASA обнаружил странную планетную систему: такого никогда раньше не видели
Техно
Изображение к статье: 58-летняя Николь Кидман поразила смелостью на обложке Vogue: фотосессия с обнаженными ногами
Lifenews
Изображение к статье: Секрет любимых песен: почему музыка из юности запоминается на всю жизнь
Люблю!
Изображение к статье: Фото: jugendstils.riga.lv
Культура &
Изображение к статье: Обломки российского беспилотника впервые повредили объекты в Румынии
В мире
Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Телескоп NASA обнаружил странную планетную систему: такого никогда раньше не видели
Техно
Изображение к статье: 58-летняя Николь Кидман поразила смелостью на обложке Vogue: фотосессия с обнаженными ногами
Lifenews
Изображение к статье: Секрет любимых песен: почему музыка из юности запоминается на всю жизнь
Люблю!

