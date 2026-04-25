В автомагазинах продают пластиковые канистры, при этом говорят, что бензин в них хранить нельзя. Как разобраться?

Специалист в области органического синтеза Ирина Орешкина поясняет: пластиковая тара лёгкая и удобная, но для хранения топлива более 1-2 недель она не подходит.

«Пластик имеет микропоры, через которые проникает воздух, что приводит к ускоренному окислению. Существует риск химического взаимодействия между топливом и материалом канистры, если она не предназначена специально для хранения горючего», - предупреждает эксперт.

И даже для краткосрочного хранения подойдут лишь те канистры, у которых есть маркировка завода-изготовителя, подтверждающая, что изделие предназначено для нефтепродуктов.