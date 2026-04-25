В Эстонии предложили обложить пошлинами российские товары и отдавать собранные деньги Украине 0 216

В мире
Дата публикации: 25.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Эстонии предложили обложить пошлинами российские товары и отдавать собранные деньги Украине

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал ЕС взимать пошлины с российских товаров, в частности со стали и удобрений, и направлять их на восстановление Украины.

Об этом политик заявил в интервью Politico в кулуарах заседания Европейского Совета на Кипре.

По словам Михала, ЕС ввел санкции, запретил импорт многих российских товаров и установил пошлины на зерно и удобрения, однако блок не повышал тарифы с конкретной целью оказания помощи Украине. Идея использования торговой политики в целях безопасности до сих пор остается спорной в Евросоюзе.

"Нам нужно ввести пошлины на товары из России, чтобы компенсировать убытки. Об этом говорили в различных кулуарах и на различных встречах: пошлины на российские товары могли бы финансировать восстановление Украины", – заявил глава эстонского правительства.

В ноябре семь стран, включая Эстонию, призвали ввести тарифы на российские товары, такие как сталь и удобрения. Эта инициатива зашла в тупик и не вошла в 20-й пакет санкций, согласованный ЕС на этой неделе.

Михал настаивает, что даже 210 миллиардов евро замороженных активов России, хранящихся в финансовом депозитарии в Брюсселе, не хватит для покрытия расходов на восстановление Украины.

Премьер Эстонии также повторил свой призыв к ЕС обновить визовые правила, чтобы запретить российским военным въезд в блок.

"Они преступники, они будут искать работу в частных армиях, в разных местах. Поэтому это вопрос нашей внутренней безопасности… Если вы причастны к такой агрессии против Украины, то, пожалуйста, оставайтесь в России", – заявил он.

