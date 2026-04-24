Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился в понедельник, 20 апреля, в Гданьске с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Центральной темой переговоров стала инициатива по созданию «ядерного зонтика» под эгидой Франции в Европе. Польша присоединилась к этому проекту на фоне постоянной российской угрозы и изменения стратегии Вашингтона, - сообщает Международное французское радио на русском.

Польша заявила, что присоединилась к группе стран, которых Эмманюэль Макрон призвал сотрудничать для создания новой системы европейского ядерного сдерживания под эгидой Франции. «Это эксклюзивная группа стран, которые понимают необходимость европейского суверенитета. Мы живем в мире, в котором нам необходимы возможности ядерного сдерживания», — заявил Дональд Туск.

Франция — единственная страна ЕС, обладающая собственным ядерным арсеналом. По оценкам Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) за 2025 год, французский ядерный арсенал, включающий 290 боеголовок, — четвертый в мире (после РФ, США и Китая).

Как подчеркивают в Париже, речь не идет о передаче французского ядерного оружия другим странам. Оружие остается французским, а решение о его применении — эксклюзивной прерогативой президента Франции. Передавать оружие и контроль над ним другим странам запрещает Договор о нераспространении (ДНЯО).