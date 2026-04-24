Еще одна страна присоединилась к проекту европейского «ядерного зонтика»

В мире
Дата публикации: 24.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Еще одна страна присоединилась к проекту европейского «ядерного зонтика»

Французский ядерный арсенал, включающий 290 боеголовок, — четвертый в мире.

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился в понедельник, 20 апреля, в Гданьске с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Центральной темой переговоров стала инициатива по созданию «ядерного зонтика» под эгидой Франции в Европе. Польша присоединилась к этому проекту на фоне постоянной российской угрозы и изменения стратегии Вашингтона, - сообщает Международное французское радио на русском.

Польша заявила, что присоединилась к группе стран, которых Эмманюэль Макрон призвал сотрудничать для создания новой системы европейского ядерного сдерживания под эгидой Франции. «Это эксклюзивная группа стран, которые понимают необходимость европейского суверенитета. Мы живем в мире, в котором нам необходимы возможности ядерного сдерживания», — заявил Дональд Туск.

Франция — единственная страна ЕС, обладающая собственным ядерным арсеналом. По оценкам Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) за 2025 год, французский ядерный арсенал, включающий 290 боеголовок, — четвертый в мире (после РФ, США и Китая).

Как подчеркивают в Париже, речь не идет о передаче французского ядерного оружия другим странам. Оружие остается французским, а решение о его применении — эксклюзивной прерогативой президента Франции. Передавать оружие и контроль над ним другим странам запрещает Договор о нераспространении (ДНЯО).

Читайте нас также:
#Франция #Польша #ядерное оружие #Европа #безопасность #геополитика #политика
Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Телескоп NASA обнаружил странную планетную систему: такого никогда раньше не видели
Техно
Изображение к статье: 58-летняя Николь Кидман поразила смелостью на обложке Vogue: фотосессия с обнаженными ногами
Lifenews
Изображение к статье: Секрет любимых песен: почему музыка из юности запоминается на всю жизнь
Люблю!
Изображение к статье: Фото: jugendstils.riga.lv
Культура &
Изображение к статье: Обломки российского беспилотника впервые повредили объекты в Румынии
В мире
Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Телескоп NASA обнаружил странную планетную систему: такого никогда раньше не видели
Техно
Изображение к статье: 58-летняя Николь Кидман поразила смелостью на обложке Vogue: фотосессия с обнаженными ногами
Lifenews
Изображение к статье: Секрет любимых песен: почему музыка из юности запоминается на всю жизнь
Люблю!

