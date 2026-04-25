В Швеции не исключают введения талонов на бензин

Дата публикации: 25.04.2026
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон не исключил возможности введения государственного нормирования топлива, если конфликт на Ближнем Востоке, нарушивший глобальные цепочки поставок энергоносителей, затянется, сообщает Bloomberg.

Государственное нормирование

Как заявил политик, война в Иране и блокада Ормузского пролива уже оказали «существенное влияние» на шведскую экономику.

Кристерссон пообещал, что пока правительство не планирует вводить жесткие ограничения, но готово к такому развитию событий и заранее проинформирует о них граждан. «Нельзя исключать государственное нормирование, но пока мы до этого не дошли», — цитирует премьера агентство.

«Худший энергетический кризис»

Глава Минфина Элизабет Свантессон назвала происходящее «худшим энергетическим кризисом за очень, очень долгое время». Если война затянется, нормирование может стать реальностью, пояснила она. Но прежде власти выступят с рекомендацией экономить топливо и больше пользоваться общественным транспортом.

В нефтяной кризис 1974 года Швеция стала первым государством в Западной Европе, которое ввело карточки на бензин. Но сейчас глава отраслевой ассоциации нефтепереработчиков Divkraft Sveriger Джессика Алениус заявила, что «дефицит бензина не маячит на горизонте ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе».

Эксперт отметила, что нефть, используемая в Швеции, в значительной степени поступает с месторождений в Северном море, а своих НПЗ в Северной Европе достаточно.

