День Василия. Что можно и что нельзя делать православным Латвии 25 апреля

Наша Латвия
Дата публикации: 24.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: День Василия. Что можно и что нельзя делать православным Латвии 25 апреля

25 апреля 2026 года празднуется день преподобного Василия исповедника, он был епископом Парийским. В народе Василия прозвали Парильщиком. Про него говорили: «На Василия весна землю парит».****

О чем вспоминают в Церкви 25 апреля 2026 года

Василий жил в VIII веке. Он был богобоязненным и глубоко верующим человеком, был отличным проповедником. Именно потому жители города Парии выбрали его на епископскую кафедру как истинного пастыря стада Христова.

Когда возникла иконоборческая ересь, святитель выступил решительно против нее и отказался подписать постановление Собора 754 года об уничтожении икон. Он решительно выступал за истинную веру, а еретиков не допускал в свою епархию. За такую резкую позицию он претерпел гонения, голод и нищету, когда его гнали из родного города. Он жил в постоянных бедах, но до последней минуты был верен своей вере.

Смысл праздника

В этот день вспоминается святой, который всю свою жизнь отдал борьбе за истинность веры.

Что можно делать 25 апреля 2026 года

Нужно заняться своим здоровьем, заняться физкультурой и спортом, побывать у врача.
Необходимо побывать в бане или хотя бы хорошенько вымыться.
Нужно привести в порядок мысли, очиститься от суеты.
Следует стараться настроиться на лучшее, сохранять добрый настрой.
Можно начать новые дела.

Что нельзя делать 25 апреля 2026 года

Нельзя грустить и печалиться, иначе плохое настроение задержится с вами надолго.
Нельзя отказывать никому в помощи.
Нельзя не подать милостыню просящему.
Не стоит заниматься хозяйственными делами.

Что можно есть 25 апреля 2026 года. Постные правила

В этот день поста нет, есть можно все.

