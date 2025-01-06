Прогремела радостная новость, которая соединила в себе мир музыки и большой футбол. Победительница шестого сезона вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» Элен Бадалян, недавно покорившая сцену своим талантом, ответила «да» на предложение руки и сердца от нападающего немецкого клуба «Боруссия» и сборной Армении Грант-Леона Раноса. Романтическое событие произошло в атмосфере праздника и солнца, во время совместного отдыха пары в Дубае.

На личной странице в социальной сети «ВКонтакте» Элен уже давно поставила статус «влюблена», но подробности своей личной жизни предпочитала не афишировать, сосредоточившись на творчестве. Теперь же, в преддверии нового 2026 года, она представила своим подписчикам жениха. Свадьба двух молодых и амбициозных звезд обещает стать одним из самых красивых светских событий.

Элен Бадалян в свои 18 лет уже многого добилась. Она родилась в Москве в армянской семье. Ее родители всегда любили музыку, но не решились связать свою жизнь с творчеством. Отец девушки владеет барбершопом, а мать занималась воспитанием детей. Талант Элен проявился рано. В шесть лет она поступила в музыкальную школу по классу фортепиано, а с семи профессионально занимается эстрадным вокалом. Уже тогда она не только пела, но и сочиняла свои первые песни, а параллельно с музыкой, по настоянию отца, с девяти лет занималась боксом, что, возможно, закалило не только ее характер, но и волю к победе.

Начинался путь Элен на большую сцену, как и у многих талантливых детей, с многочисленных конкурсов и фестивалей, где она неизменно занимала призовые места, становясь лауреатом «Золотого голоса России» и «Звездного Бума». Однако настоящим серьезным испытанием стало участие в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» в 2019 году. На слепых прослушиваниях, исполнив сложнейшую композицию Стиви Уандера «Don’t You Worry ‘Bout a Thing», она покорила Валерия Меладзе и Светлану Лободу.

«Когда ты поешь, мне показалось, что ты можешь сымитировать любой инструмент. И в твоем голосе столько грува, столько драйва и столько энергии… ты умеешь все!» — восхищалась Лобода, команду которой и выбрала Элен.

Хотя на этапе «поединков» ей пришлось уступить и покинуть проект, этот опыт стал для нее важнейшей школой и трамплином. В 2020 году последовало третье место на «Детской Новой волне», а в 2021 — яркая победа на международном конкурсе «Большая сцена».

После череды побед, Элен заметили. Она получила предложение от крупного лейбла Black Star. Однако девушка сделала осознанный выбор в пользу углубленного обучения и поступила в Академию Ларисы Долиной. Бадалян по сей день продолжает оттачивать свое мастерство. Молодая артистка решила попробовать себя в шоу в «Ну-ка, все вместе!». Сама Элен говорила, что это событие разделило ее жизнь на «до» и «после», открыв дорогу к мечте. Победа принесла Бадалян не только славу и главный приз в 5 миллионов рублей, но и возможность записать песню на одной из лучших студий России.

С другой стороны этой прекрасной истории — 22-летний футболист Грант-Леон Ранос, восходящая звезда немецкого футбола и один из ключевых игроков национальной сборной Армении. Спортсмен родился 20 июля 2003 года в маленьком городке Герден в Нижней Саксонии, в семье этнических армян, эмигрировавших из села Карахундж. Его футбольный путь начался в местном клубе «Беннигсен», там талантливого мальчика заметили скауты «Ганновера 96».