Селена Гомес выставила на продажу кольцо, которое получила в подарок от своего жениха, музыкального продюсера Бенни Бланко, в самом начале их отношений. 32-летняя звезда продала памятное украшение всего за... 12 долларов.

Украшение, созданное брендом Jacquie Aiche, было продано в рамках кампании "12 дней по-настоящему редких вещей", которая была запущена с целью продажи личных "сентиментальных" вещей артистки её поклонникам в преддверии выхода их совместного с Бланко альбома I Said I Love You First. Кольцо с бриллиантом в форме буквы B, фото которого Гомес опубликовала в инстаграме в декабре 2023 года, когда публично подтвердила свои отношения с Бенни, было изготовлено на заказ и имело уникальный дизайн. По данным СМИ, в нём использовались драгоценные камни общим весом 0,44 карата, а первоначальная стоимость составляла 3 250 долларов.

Объясняя выбор предмета для аукциона, Гомес написала на сайте своего магазина: "В первый день "12 дней по-настоящему редких вещей", которые также являются обратным отсчётом до выхода I Said I Love You First, мне показалось уместным выбрать что-то, символизирующее начало наших отношений. Это то самое кольцо, с которого началась наша любовь".

В декабре прошлого года Селена Гомес заменила это украшение на помолвочное кольцо огранки "маркиз", которое, по её словам, было её давней мечтой. Стоимость нового кольца, по оценкам прессы, может достигать 1 000 000 долларов. 37-летний Бенни Бланко рассказывал, что изначально планировал добавить к нему крупные багеты, но Гомес сочла этот дизайн слишком вычурным, и в итоге был выбран более лаконичный вариант.

О романе Селены Гомес и Бенни Бланко стало известно в 2023 году. С тех пор поклонники певицы нередко выражают недовольство её выбором, считая, что Бланко ей не подходит. Однако пара продолжает открыто демонстрировать свои чувства, посещая публичные мероприятия и работая над совместными проектами. В декабре прошлого года стало известно, что они решили пожениться и даже купили совместный дом в Беверли-Хиллз.