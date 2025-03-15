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«Весенний блюз» от Яниса Анманиса: маститый живописец творит, не покладая кисти 0

Lifenews
Дата публикации: 15.03.2025
BB.LV
«Весенний блюз» от Яниса Анманиса: маститый живописец творит, не покладая кисти
ФОТО: пресс-фото

Районные библиотеки столицы несут значимую роль очагов культуры — вот и жителям Чиекуркалнса повезло, ведь на днях там зазвучала неслышная мелодия "Весеннего блюза". Так озаглавлена персональная выставка из 25 картин художника Яниса Анманиса.

Акриловые секреты

Серия новых работ маститого живописца — как будто хроника минувшей зимы, с ее внезапными снегопадами, сменяемыми оттепелью и слякотью. В воздухе веет и тревогой, и надеждой. На самом деле блюз — это такая сложная музыка, и грустная, и заводная одновременно.

Акриловые краски, с которыми в данной подборке работал Анманис — такие же бескомпромиссные, как и вся современность. Они не выгорают, не меняют цвет, не растекаются и быстро сохнут. А значит, изменения в картину могут быть минимальными!

На взгляд вашего автора, правильно разместить картины на экспозиции — тоже умение. В этом смысле очень удачно сочетаются крупноформатные работы в парах с камерными, которые прекрасно смотрелись бы, например, на столе. Вот фантастический "Пейзаж" с голубым конем и ангелом рядом, на фоне сказочных гор и синих деревьев — а выше "Девушка с крыльями". Золотые, они очень подходят ее стройному обнаженному телу.

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Вообще, судя по всему, Анманис очень любит лошадок. Кони — непрестанные персонажи всех его пейзажей, но вот только местность угадать непросто. Это точно не Латвия, а какое–то южное плато, может быть, в Латинской Америке? В любом случае, художник изрядно поездил по миру, и в памяти образы далеких стран причудливо переплетены.

А вот узнаваемые очертания Вецриги или сельской дороги где–нибудь в Видземе. Только очень характерным выглядит небо от Анманиса — ведь оно не скучно–белесое, а ярко–синее или загадочно–фиолетового колера. Действительно, такими рассветами и закатами нас радует природа. Глаз художника — по–прежнему наметанный и видит чудеса атмосферы!

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Возраст автора приводит его к своеобразной поэзии уединенности. Вот босой седой дед на фоне старинного дома с деревьями. Рядом крынка молока, а к деду прилетела птица. Вечный сюжет, точно так же — как столетия отобразились на городских пейзажах столичного Старого города. На них нет людей — сами древние стены символизируют спокойствие. Такими же медитативными кажутся и натюрморты Анманиса, где гигантская, и какая–то удивленная, рыбина соседствует со скрипкой…

Мастер старшего поколения

Янис Анманис родился 6 декабря 1943 года в Риге. С детства занимался баскетболом, ходил в спортивную школу. В армии служил в школе младших авиационных специалистов в Калининграде. Однажды офицер подсмотрел из–за плеча, как латышский парень, который всегда говорит "пожалуйста" — рисует обнаженных красоток! И тут же Анманису была предоставлена персональная "студия" с обязанностью выпускать ротную стенгазету.

В 1963 году окончил Рижское художественное училище имени Розенталя и Латвийскую академию художеств в 1969–м. В выставках участвует с 1965 года. С 1970 года — член Союза художников Латвии.

"Это было золотое время, — рассказывал потом живописец. — Сейчас даже стыдно сказать, но абсолютно все идеи, которые высказывал, были реализованы и финансированы". К примеру — устроить совместный творческий лагерь с выдающимися поэтами "шестидесятниками" Ояром Вациетисом и Имантом Зиедонисом. На экспозиции Анманиса, где демонстрировались по сотне картин, тогда выстраивались очереди на улице.

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Картины Яниса Анманиса были выставлены в Латвии, Литве, США, Турции, Франции, Великобритании, Финляндии, России, Японии, Тайване, Бельгии. Они находятся в фонде Латвийского Национального художественного музея и Юрмальского городского музея, а также в частных коллекциях во многих странах мира. в 1972 году выставку картин в Музее зарубежного искусства посетили 36 000 зрителей.

Янис Анманис — заслуженный деятель искусств ЛССР, лауреат премии художника Эдгара Илтнерса, в 1972 году в Болгарии в Софии на конкурсе живописи получил 2–ю премию. в 2003 году награжден международным орденом дружбы Тайваня. В 2009 году получил награду столичного самоуправления "Звезда добра в Риге", в 2013–м — медаль Маргариты Старасте за творческое совершенствование способностей детей, открытие и вдохновение новых талантов, в 2024 году — "Премию Бесконечности" агентства авторских прав AKKA/LAA.

Янис Анманис участвовал в организации дней искусства Латвии, создал и организовал баскетбольный турнир Дней искусств. В 1965 году Янис Анманис основал и 50 лет возглавлял Академию художественной фантазии детей. С 1993 по 2003 год был учителем изобразительного искусства воскресной школы при посольстве Латвийской Республики в России. Является одним из авторов идеи "премии Иосифа Пигозниса за латвийский пейзаж в живописи". В 1998 году — награжден орденом Трех Звезд.

Рецепт здоровья — соки

Как у бывшего спортсмена, у Анманиса было немало травм. Со временем стало пошаливать и сердце — на операции поставили стент. Художник гордится тем, что сохраняет трудоспособность в почтенном возрасте и практически не принимает лекарств. Его рекомендации — свежие концентрированные соки, клюквенный и апельсиновый.

Сегодняшняя жизнь зачастую вдохновляет мастера самым неожиданным образом — скажем, увидит лицо в трамвае и потом по памяти начинает писать портрет. В возрасте за восемьдесят Анманис себя ощущает таким же непоседой, как в первом классе. Более полувека художник занимается с детьми, а однажды познакомился и с одной из мам — так Ингрида стала его супругой. Вместе уже двенадцать лет. А еще Анманис посадил полтысячи сосен во время летних пленэров в Вецаки. В общем — жизнь удалась!

Фото автора.

#художник
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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