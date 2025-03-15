В настоящее время правительство ходит по тонкому льду, имея планы перезапуска, смены министров и множество вопросов без ответов. Это политическая игра, где главный вопрос заключается в том, сможет ли и захочет ли Ринкевич отправить в отставку это правительство.

«Он может нанести удар, но он спрашивает — что дальше? Ну, мы видим, мы только что уволили самого ненавистного министра Бришкенса и, почему-то, Чакшу тоже — что мы получили взамен? Все так застенчиво молчат... Та же дилемма стоит и перед президентом. Ну, уволить их можно, но кто придет на смену? Индриксоне», — рассуждает в эфире TV24 политический обозреватель и писатель Юргис Лиепниекс.

«Можно распустить Сейм, но тогда референдумы означают, что самому придется уйти в отставку, а этого не хочется», — смеется Эрик Стендзениекс, специалист по рекламе.

«Нет, ясно, что он выиграет, распустив Сейм. Все всегда хотят распустить Сейм, все время, каждый день! Но где сейчас Бришкенс? Глупый министр, но теперь он управляет всем народным хозяйством!», - добавляет Дан Титавс, руководитель компании по связям с общественностью «Titava Laboratorija».

Бришкенс уже стал посмешищем, о нем были рассказаны сотни шуток, он сам стал анекдотом, существительным, прилагательным, все забыли его имя, но все знали, что он Бришкенс, который является квинтэссенцией некомпетентности, признанным неспособным ничем руководить.

«Но если его назначили главой Комиссии по национальной экономике и аграрной, экологической и региональной политике, то это говорит не столько о Бришкенсе, сколько об отношении власти к обществу», — отмечает Стендзениекс.