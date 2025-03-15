Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лиепниекс, Титавс, Раевскис и Стендзениекс высмеяли правительство в прямом эфире 2 2157

Политика
Дата публикации: 15.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Лиепниекс, Титавс, Раевскис и Стендзениекс высмеяли правительство в прямом эфире

В настоящее время правительство ходит по тонкому льду, имея планы перезапуска, смены министров и множество вопросов без ответов. Это политическая игра, где главный вопрос заключается в том, сможет ли и захочет ли Ринкевич отправить в отставку это правительство.

«Он может нанести удар, но он спрашивает — что дальше? Ну, мы видим, мы только что уволили самого ненавистного министра Бришкенса и, почему-то, Чакшу тоже — что мы получили взамен? Все так застенчиво молчат... Та же дилемма стоит и перед президентом. Ну, уволить их можно, но кто придет на смену? Индриксоне», — рассуждает в эфире TV24 политический обозреватель и писатель Юргис Лиепниекс.

«Можно распустить Сейм, но тогда референдумы означают, что самому придется уйти в отставку, а этого не хочется», — смеется Эрик Стендзениекс, специалист по рекламе.

«Нет, ясно, что он выиграет, распустив Сейм. Все всегда хотят распустить Сейм, все время, каждый день! Но где сейчас Бришкенс? Глупый министр, но теперь он управляет всем народным хозяйством!», - добавляет Дан Титавс, руководитель компании по связям с общественностью «Titava Laboratorija».

Бришкенс уже стал посмешищем, о нем были рассказаны сотни шуток, он сам стал анекдотом, существительным, прилагательным, все забыли его имя, но все знали, что он Бришкенс, который является квинтэссенцией некомпетентности, признанным неспособным ничем руководить.

«Но если его назначили главой Комиссии по национальной экономике и аграрной, экологической и региональной политике, то это говорит не столько о Бришкенсе, сколько об отношении власти к обществу», — отмечает Стендзениекс.

×
Читайте нас также:
#мнения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
74
0
0
3
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео