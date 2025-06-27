«Боялась, что это рак»: Вайкуле ждал неприятный сюрприз по возвращении из отпуска

После возвращения с отпуска на Кипре певицу сильно встревожило здоровье её собаки Эми, пишет Santa.lv .

Лайма Вайкуле – большая любительница животных, и в её доме всегда были собаки. О четвероногих членах семьи певица заботится, как о детях. Поэтому, вернувшись с отпуска на Кипре и увидев свою собаку Эми, она очень испугалась.

«У Эми под шеей появился большой шарик. Я боялась, что это рак, поэтому отвезла её к врачу. Оказалось: воспалённая слюнная железа», – рассказала Лайма журналу Privātā Dzīve.

Уже через несколько дней в Ветеринарной клинике Латвийского университета бионаук и технологий в Елгаве собачке сделали операцию.

«Теперь мы с Эми выходим на прогулки, она наконец-то может поесть. Пока всё хорошо, надеюсь, что всё благополучно завершилось», - уточнила певица.