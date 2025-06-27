Baltijas balss logotype

«Боялась, что это рак»: Вайкуле ждал неприятный сюрприз по возвращении из отпуска 1 1256

Lifenews
Дата публикации: 27.06.2025
BB.LV
«Боялась, что это рак»: Вайкуле ждал неприятный сюрприз по возвращении из отпуска
ФОТО: LETA

После возвращения с отпуска на Кипре певицу сильно встревожило здоровье её собаки Эми, пишет Santa.lv.

Лайма Вайкуле – большая любительница животных, и в её доме всегда были собаки. О четвероногих членах семьи певица заботится, как о детях. Поэтому, вернувшись с отпуска на Кипре и увидев свою собаку Эми, она очень испугалась.

«У Эми под шеей появился большой шарик. Я боялась, что это рак, поэтому отвезла её к врачу. Оказалось: воспалённая слюнная железа», – рассказала Лайма журналу Privātā Dzīve.

Уже через несколько дней в Ветеринарной клинике Латвийского университета бионаук и технологий в Елгаве собачке сделали операцию.

«Теперь мы с Эми выходим на прогулки, она наконец-то может поесть. Пока всё хорошо, надеюсь, что всё благополучно завершилось», - уточнила певица.

Читайте нас также:
#лайма вайкуле
11
0
2
0
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го июня

    А "старуха Изыргиль" все пиарится и пиарится. Никому не интересна, никому не нужна. А кушать, то хочется...

    40
    6

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Как 90 лет назад Гитлер эфиопам помогал
Мотопехота Абиссинии. Иконка видео
Каллас обвинила Россию в провокациях
Каллас обвинила Россию в провокациях
Стало известно о прилюдных оскорблениях Пугачевой в адрес Киркорова
Стало известно о прилюдных оскорблениях Пугачевой в адрес Киркорова
Названа основная причина снижения полового влечения
Названа основная причина снижения полового влечения
Фото: @anilorak
Ани Лорак снялась в откровенном наряде без бюстгальтера 340
«Это новая Пугачёва!» Женственный парень поразил песнями на русском языке в Даугавпилсе
«Это новая Пугачёва!» Женственный парень поразил песнями на русском языке в Даугавпилсе 4 5449
Обычная специя оказалась полезна при воспалении кишечника
Обычная специя оказалась полезна при воспалении кишечника 323
Назван способ проверить общее состояние здоровья за минуту
Назван способ проверить общее состояние здоровья за минуту 385

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 1
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 10
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 18
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 26
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам
Люблю!
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам 54
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
В мире
ABC возобновит шоу Джимми Киммела 50
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 1
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 10
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 18

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео