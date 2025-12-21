Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В нацблоке обострение: хотят запретить подавать объявления о работе на украинском и русском языке 7 3054

Политика
Дата публикации: 21.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В нацблоке обострение: хотят запретить подавать объявления о работе на украинском и русском языке
ФОТО: LETA

Депутат нацобъединения предлагает публиковать объявления о трудоустройстве исключительно на латышском языке. Таким образом националисты лишат возможности и приехавших в Латвию украинцев как подавать, так и искать объявления на украинском и русском языке. В свою очередь, многие украинцы в Латвии ищут для работы именно своих соотечественников, пострадавших от российской агрессии, потому дают объявления именно на понятном своим людям языках.

Депутат от оппозиционного Национального объединения Артур Бутанс подал предложение о поправках к закону о труде, которые предусматривают публикацию работодателями объявлений о трудоустройстве на государственном языке.

Бутанс предлагает дополнить статью закона о труде новым требованием о том, что "объявление о труде публикуется на государственном языке".

Как сообщалось, 11 декабря депутаты Сейма поддержали в первом чтении предложенные Министерством благосостояния поправки к закону о труде, по которым у социальных партнеров резко разделились мнения.

При рассмотрении этого законопроекта в правительстве разгорелись продолжительные дискуссии, поскольку по ряду вопросов министры и социальные партнеры придерживались разных мнений. Достичь согласия не удалось, поэтому было решено продолжить работу над законопроектом в Сейме.

Позже в комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам также прошли острые дебаты по этим поправкам между представителями Латвийской конфедерации работодателей и Латвийского союза свободных профсоюзов.

Поправки касаются использования систем искусственного интеллекта высокого риска в рабочей среде, коллективного договора, оплаты простоя, длительной нетрудоспособности работника и изменения продолжительности рабочего дня и рабочей недели.

×
Читайте нас также:
#искусственный интеллект #трудоустройство #депутаты #нацобъединение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
1
7
0
1

Оставить комментарий

(7)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео