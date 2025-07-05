Baltijas balss logotype

Ну чем они не пара.

Свободолюбивая Примадонна вновь стала иконой стиля.

Душевное и физическое состояние Аллы Пугачевой уже не на шутку пугает публику. Не успели по Сети распространиться слухи о том, что Примадонна впала в глубокую депрессию, как у поклонников звезды появились новые основания для того, чтобы переживать о ее самочувствии. Максим Галкин опубликовал свежее селфи, для которого позировал вместе с супругой. Если юморист на кадре как всегда бодр и свеж, то вот его благоверная похвастаться тем же не может.

«А рядом с вами жуткая восковая фигура?», «У нее в глазах читается тяжелейшая душевная грусть и тоска», «Галкин, видно, в своей стихии, а Алла Борисовна совсем приуныла», «Я ее не узнаю. От эффектной Примадонны уже ничего не осталось», «Какая жуть. Бедная женщина. на старости лет такие приключения ей муженек устроил», «Максим, ты бы поберег жену. Она уже на ногах еле стоит», «Похожа на жуткий манекен», — пишут пользователи Сети под фотографией звездного семейства.

Но нашлись и те, кто проблему во внешнем виде Примадонны не разглядел. Поклонники артистки отметили, что ей к лицу яркая помада и дерзкая укладка.

«Роскошна, как и всегда», «Рядом с Максом можно только цвести», «Алла Борисовна выглядит просто великолепно! Шикарная женщина», «Утонченный вкус и бешеная энергетика. Обожаю», «Лучшая из лучших», — пишут впечатленные поклонники.

Недавно психолог Сергей Ланг предположил, что в эмиграции у Пугачевой могли начаться серьезные психологические проблемы. На Родине артистка привыкла всегда находиться в центре внимания, но вот после переезда за границу оказалась в тени. Эксперт отметил, что певице тяжело наблюдать за успехами оставшихся в России коллег. Ланг даже предположил, что на фоне этого у Аллы Борисовны могли появиться проблемы с алкоголем.

  • Е
    Ехидный
    6-го июля

    какой дерзкий вич в 76 лет ??? вставная челюсть со стразами или каталка на мишленовской резине ??? пихают эту мумию во все новости по поводу и без !!!!

    20
    7
