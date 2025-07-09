Baltijas balss logotype

Бейонсе продалась Кремлю? Она выступила в нарядах, копирующих российский флаг 8 1305

Lifenews
09.07.2025
BB.LV
Бейонсе продалась Кремлю? Она выступила в нарядах, копирующих российский флаг

Американская певица Бейонсе вызвала замешательство в интернете, выступив в нарядах, цветовое решение которых напоминало российский триколор.

Порядок расположения цветов на нарядах Бейонсе оказался настолько похожим на российский триколор, что это вызвало недоумение у пользователей соцсетей.

«Неужели Бейонсе только что вышла на сцену в платье с российским флагом?» — удивлялись пользователи платформы X.

Россия, в свою очередь, незамедлительно использовала этот момент в пропагандистских целях, заявив, что «Бейонсе надела костюм, вдохновленный российским флагом, созданный ливанским дизайнером Элаем Саабом». Российские пользователи Instagram восхищаются ее нарядом и приглашают певицу выступить в России.

(8)
  • jc
    jacky chang
    10-го июля

    Все давно знают,что она спит с Путиным и что в этом плохого?

    2
    3
  • Д
    Дед
    9-го июля

    Там русский дух, там Русью пахнет. Никогда не думал, что русские сказки это реальность. Как их всех от русского духа плющит.

    53
    2
  • А
    Алекс
    Дед
    9-го июля

    Нюхайте свой дух у себя в раше

    3
    58
  • A
    Anim
    Дед
    10-го июля

    Алекс, не мучай жопу, не пиши по-русски )

    10
    0
  • З
    Злой
    9-го июля

    Параноки возбудились. Вообще прикольно смотреть на сумасшедших, которые думают что они исключат 1/6 часть суши.

    37
    5
  • З
    Злой
    Злой
    9-го июля

    Параноики, не понимаю, почему у меня телефон постоянно меняет слова?

    9
    5
  • A
    Aleks
    9-го июля

    Видимо,уже ЦРУ предъявило Бейонсе обвинение в поддержке России и войны на Украине,Украина занесла певицу в списки ,,Миротворца,,а Латвия запретила въезд и внесла Бейонсе в ,,Черный список,, Так же было бы в Латвии,если бы Бусулис одел такой костюмчик...😂

    22
    4
  • З
    Злой
    Aleks
    9-го июля

    Лохматый актёр просто ипанулся на всю голову

    4
    12
Видео