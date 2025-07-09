Американская певица Бейонсе вызвала замешательство в интернете, выступив в нарядах, цветовое решение которых напоминало российский триколор.

Порядок расположения цветов на нарядах Бейонсе оказался настолько похожим на российский триколор, что это вызвало недоумение у пользователей соцсетей.

«Неужели Бейонсе только что вышла на сцену в платье с российским флагом?» — удивлялись пользователи платформы X.

Россия, в свою очередь, незамедлительно использовала этот момент в пропагандистских целях, заявив, что «Бейонсе надела костюм, вдохновленный российским флагом, созданный ливанским дизайнером Элаем Саабом». Российские пользователи Instagram восхищаются ее нарядом и приглашают певицу выступить в России.