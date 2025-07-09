Бейонсе продалась Кремлю? Она выступила в нарядах, копирующих российский флаг

Американская певица Бейонсе вызвала замешательство в интернете, выступив в нарядах, цветовое решение которых напоминало российский триколор.
Порядок расположения цветов на нарядах Бейонсе оказался настолько похожим на российский триколор, что это вызвало недоумение у пользователей соцсетей.
«Неужели Бейонсе только что вышла на сцену в платье с российским флагом?» — удивлялись пользователи платформы X.
Россия, в свою очередь, незамедлительно использовала этот момент в пропагандистских целях, заявив, что «Бейонсе надела костюм, вдохновленный российским флагом, созданный ливанским дизайнером Элаем Саабом». Российские пользователи Instagram восхищаются ее нарядом и приглашают певицу выступить в России.
🚨 LOOK FINAL! #CowboyCarterTour pic.twitter.com/VIGwtYPpRo— BEYHIVE (@beyhivecombr) July 8, 2025
