Визит IShowSpeed в Таллин едва не закончился трагедией

Недавно интернет-звезда IShowSpeed, настоящее имя - Даррен Джейсон Уоткинс, за один день посетил все три страны Балтии. Его визит вызвал огромный общественный резонанс, особенно в Таллине, где случился инцидент, едва не обернувшийся трагедией.

Как видно на видео в соцсетях, толпа фанатов, собравшихся поприветствовать американского стримера, оказалась настолько многочисленной, что деревянный мост, на котором стояли люди, не выдержал нагрузки и внезапно обрушился. В воду упали десятки человек.

Чудом, несмотря на сильное падение, никто серьезно не пострадал — спасло то, что глубина в этом месте была небольшой.

Сам IShowSpeed бросился к месту происшествия, громко воскликнув: «Мы должны им помочь!» Одни похвалили его за попытку помочь и назвали «героем в реальной жизни», другие же посчитали, что это всего лишь шоу ради просмотров.

IShowSpeed's HEROIC ACTION... rushing to his fans after a bridge broke. pic.twitter.com/6Wv869vAQW — DramaAlert (@DramaAlert) July 15, 2025

Известно, что IShowSpeed побывал и в Латвии. Во время визита в Ригу он провел двухчасовую прямую трансляцию, в ходе которой посетил местные достопримечательности — рынок в Агенскалнсе, парк Узварас, памятник Свободы и Домскую площадь. Прямой эфир одновременно смотрели более 120 тысяч человек, а запись на платформе YouTube уже набрала 7,5 миллионов просмотров.