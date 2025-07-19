Baltijas balss logotype

Кино с доставкой на дом: глобальных медиагигантов заставят финансировать латышское кино 1 962

Дата публикации: 19.07.2025
Животные из фильма "Поток" давно стали символами Риги. Фото автора.

Признаемся — мы давно в кинотеатре были? Слава братьям Люмьерам, меня весной в кои–то веки сподвигнул на это "Поток"! Такое точно надо смотреть на большом экране.

А до того была прошлогодняя латвийская историческая картина "Молчание Марии". В целом же — все свои немудреные потребности удовлетворяю с грехом пополам при помощи компьютера. И, чего греха таить, торрент–сайтов, на которые добровольные помощники широкой аудитории подгружают нелицензированные версии популярных российских сериалов.

А вот в Латвии тем временем готовятся поправки к Закону об электронных средствах массовой информации, связанные именно что с таким сетевым кинематографом.

Все поменял коронавирус

Министерство культуры во главе с Анесе Лаце ("Прогрессивные") в аннотации для вчерашнего совещания государственных секретарей — рабочего органа правительства Латвии — указало, что цель нововведений — перенять Директиву услуг аудиовизуальных медиа ЕС.

Коренной перелом в пользовательских привычках произошел во время пандемии и изоляции.

Посещение кинотеатров у семейного телевизора миллионы европейцев сменили просмотром аудиовизуального контента в режиме онлайн. В 2020 году количество кинозрителей по сравнению с 2019 годом упало на 70%, а в 2021 году по сравнению с 2019 годом — на 60%. Рынок аудиовизуальных услуг по спросу за десять лет пережил огромный скачок, выручка в Евросоюзе выросла с 388,9 миллиона евро в 2010 году до 11,6 миллиарда евро в 2020 году.

В 2020 году в Евросоюзе было достигнуто число 140,7 млн абонентов домашнего кино (рост на 36% по сравнению со 103,2 млн абонентов в 2019 году).

Аналогичные тенденции высветились и в нашей республике — ведь в первый год пандемии народ только и делал, что сидел дома. И просмотр кино онлайн латвийцами увеличился на 32%. В 2022 году в результате опросов выяснилось, что зарубежные картины на дому смотрят 338 000 зрителей.

Документ Минкульта отмечает, как расширился рынок: "В целом аудиовизуальные услуги по запросу оказывают 29 зарегистрированных в Латвии электронных средств массовой информации, наиболее значимыми из которых являются ООО Tet и ООО Latvijas Mobilais Telefons. В то же время в Европейской базе данных поставщиков аудиовизуальных услуг MAVISE Латвия в качестве одной из целевых аудиторий указана для 80 других зарегистрированных в странах Евросоюза электронных СМИ, как Netflix, Go3, Apple TV+, Google Play LV, YouTube Movies & Shows, Amazon Prime, Discovery+, Disney+, HBO MAX Latvia, Rakuten TV Free, Viaplay Latvia.

Эта информация свидетельствует о том, что в Латвии доступно множество аудиовизуальных услуг, предоставляемых зарегистрированными в других странах Евросоюза СМИ по запросу. Эти услуги в основном направлены на обеспечение абонентам развлекательного контента — фильмов, сериалов, мультфильмов, шоу — за плату".

Некоторые платят, а некоторые — так

Как отмечает Минкульт, на рынке представлены в основном два подхода.

  • В модели TVOD пользователь платит провайдеру за краткосрочную аренду— возможность за небольшой период времени (типично около трех дней) посмотреть конкретную работу (примеры — Tet+, Go3, Google TV, Amazon Prime).

  • В модели AVOD услуга предлагается бесплатно, получая доход провайдера от рекламы (пример — TV3 Play).

Услугой по запросу не считается архив программ линейного телевидения, позволяющий пользователю посмотреть конкретное произведение не в его оригинальное время вещания, а позднее, обычно в течение одной недели (услуги интерактивного телевидения). Для чего можно пойти на сайт Латвийского ТВ, где ваш автор, к примеру, посмотрел вполне годный сериал "Красный лес" — про национальных партизан, чекистов и английскую разведку, в коем большая часть материала идет, кстати, на русском языке… Так тогда говорили в республике.

Вышеуказанное, прямо скажем, контрастирует с установками Минкульта: "Культурная политика Латвии и медийная политика за последние десять лет призваны целенаправленно увеличить оригинальное содержание на латышском языке в формате фильмов и передач. Но широкая доступность иностранного контента способствовала фрагментации латвийской аудитории и росту потребления иностранного контента, способствуя отчуждению от национальной культуры среди разных поколений, особенно в сегменте аудитории младших поколений, что создает риски для существования национальной культуры в долгосрочной перспективе. В связи с этим все более проблематичной становится способность обеспечивать достаточно объемный, качественный и разнообразный аудиовизуальный контент на латышском языке. В результате существует необходимость проводить культурную политику, которая способствовала бы созданию и доступности современного, качественного аудиовизуального содержания Латвии на латышском языке".

Видимо, в контексте подобной доктрины и был недавно сделан многосерийный фильм "Мятеж" про вооруженный бунт на противолодочном корабле "Сторожевой" на рейде на Даугаве 7 ноября 1975 года. Субъективное впечатление после единственной серии, которую я осилил онлайн: это просто невозможно смотреть и из–за тотального пьянства и раздолбайства, на фоне которых исчезают боевая учеба и политическая подготовка, и главное, что 100% фильма герои объясняются только на государственном языке ЛР, порой вставляя в него русский мат.

Как добыть денежку

Налоги на иностранный интернет–трафик давно витали в воздухе. Сейчас в ведомстве А. Лаце под это подверстывают законодательную базу: "Многие электронные средства массовой информации, оказывающие на латвийском рынке аудиовизуальные услуги по запросу, в том числе ведущие зарегистрированные в Латвии поставщики услуг, уже сейчас делают существенные вложения в создание созданных в Латвии европейских аудиовизуальных произведений на латышском языке, в том числе участвуя в создании работ в качестве продюсеров, сопродюсеров или спонсоров.

Одновременно зарегистрированные в Латвии исполнители услуг также приобретают право (лицензии) на показ на созданные другими электронными средствами массовой информации или независимыми продюсерами в Латвии европейские аудиовизуальные произведения на латышском языке для включения этих работ в свой каталог.

К сожалению, зарегистрированные за рубежом поставщики услуг, действующие на латвийском рынке, такого рода вклад фактически не делают, несмотря на то что в других странах Евросоюза такая практика существует. В связи с этим законопроектом установлена также возможность внесения финансового вклада в создание латвийских фильмов путем внесения взноса в бюджет Национального киноцентра, который затем распределяет его латвийским создателям фильмов в конкурсном порядке в соответствии с действующим нормативным регулированием".

Вклад сей для развития кинематографии в среднем по ЕС оценивается в 5% — как "соразмерный и недискриминирующий". Для наших же творцов это будут конкретные миллионы евро. Позволит ли это создать им новый "Лимузин цвета белой ночи" — время покажет.

Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
(1)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    19-го июля

    А кто смотрит это гавно?

    14
    2

Видео