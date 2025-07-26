Наступило лето, а это значит, что у латвийцев новая встреча с 37-летней Ксенией Сидоровой – всемирно известной аккордеонисткой, родившейся в Латвии. В этом году она вновь стала участницей «Юрмальского фестиваля» в зале Dzintari, приняв участие в двух концертах.

«Не волнуйтесь за меня, я знаю, как держать инструмент»

Молодыми музыкантами из Латвии, которые за последние лет 15–20 стали истинными мировыми звездами, не удивишь: сегодня весь мир знает меццо-сопрано Элину Гаранчу (48) – кстати, в эти дни гостит на родине, ездит по латвийским городам с концертами памяти матери, преподавателя вокала; одного из знаменитых теноров мира, покорившего все крупнейшие сцены мира от Ла Скала до Метрополитен-опера – Александра Антоненко (50).

В американском Бостоне одним из самых солидных оркестров мира руководит наш Андрис Нелсонс (46). Уж не говоря о таких мегастар, как танцовщик Михаил Барышников (77) и скрипач Гидон Кремер (78). Но чтобы звездой стала исполнительница на таком достаточно экзотическом инструменте, как аккордеон, – это что-то новенькое.

Ксения Сидорова родилась в 1988 году в Риге, где начала осваивать азы игры на аккордеоне в Первой музыкальной школе. Позже с отличием окончила Королевскую музыкальную академию в Лондоне. В 2009 году стала лауреатом почетного приза Lady Theodore Holland за оригинальный подход и вклад в развитие и эволюцию музыки. В том же году получила и другой приз – Friends of the Royal Academy of Music Wigmore Award, который дал ей возможность дебютировать со своим концертом в зале Wigmor Hall в Лондоне.

Выступает с крупнейшими оркестрами и музыкантами мира, записывается на престижнейших звукозаписывающих лейблах. В 2016 году на культовом немецком лейбле классической музыки Deutsche Grammophon вышел альбом Carmen («Кармен») с произведениями Жоржа Бизе. На данный момент на счету аккордеонистки шесть дисков.

Из Риги Ксения уехала в 16 лет на учебу в Королевскую академию в Лондоне, тринадцать лет прожила в Великобритании и гастролировала по всему миру. Потом вышла замуж за испанца Хосе Луиса Аризагу, пять лет прожила на его родине в Испании. Во время пандемии на пару лет вернулась в Латвию, где родились двое из троих ее детей, а сейчас обосновалась в солнечной Италии. При этом даже на серьезных сроках беременности Ксения играла на своем мощном инструменте, но, смеясь, успокаивала зрителей в интервью: «Не волнуйтесь, у меня уже не первый ребенок, а третий, и каждый раз я играла почти до конца, так что я в этом деле человек опытный и знаю, как держать инструмент, чтобы было все в порядке».

Хамелеон 21 кг

Она именует свой инструмент «хамелеоном весом в 21 килограмм». С ним этим летом она помимо родной Латвии выступает в Японии, Великобритании и Швейцарии.

Конечно, инструментов за профессиональную жизнь музыкант меняет много, и с каждым, как правило, связана история. Ее нынешний аккордеон сделан в Италии, на фабрике Pigini, сегодня это один из ведущих производителей аккордеонов и баянов в мире: «Очень люблю деликатность и, если можно так сказать, даже интеллигентность голоса этого аккордеона. Множество нюансов звука, которые позволяют в полной мере воплотить желаемое при исполнении произведения».

А с самым первым аккордеоном маленькую Ксюшу познакомила родная бабушка, в поселке Лобва Свердловской области: она принесла будущей 5-летней звезде аккордеона маленький инструмент, у которого были далеко не все клавиши и кнопки. Но это не помешало Ксении разучить на нем за лето какие-то песенки и – полюбить аккордеон. А потом уже началась настоящая история любви музыканта и инструмента.

– Когда я пошла в первый класс рижской 22-й средней школы, судьба свела с педагогом Марией Гаселе из Первой музыкальной школы. Я никогда не забываю о своих преподавателях, так как без них ничего бы и не получилось. Мои самые главные педагоги, ставшие родными людьми, – это как раз моя Мария Хаимовна из Риги и Оуэн Мюррей из в Лондона, преподаватель в Королевской академии.

Мария Хаимовна была тем самым человеком, который открыл для меня возможности инструмента и привил к нему любовь. Музыкальная школа в Риге обеспечила очень хорошую подготовку и базу, с помощью которой получилось работать дальше и перенести более спокойно трудности смены языка, образа жизни.

По странам и континентам

Благодаря профессорам, которые работали над развитием оригинальной литературы для аккордеона/баяна, этот инструмент сейчас стал более востребованным, заметным и уважаемым на классической сцене. Множество именитых композиторов передали свое творчество через этот уникальный инструмент – Лучано Берио, София Губайдулина, Джон Зорн и многие другие. И некоторые из современных авторов посвящают свои произведения именно Ксении, которая является отличным проводником их сочинений по всему миру.

Между прочим, Сидорова объездила все континенты, кроме Антарктиды, но, думается, при такой энергии и Антарктида не устоит.

На минувших выходных Ксения Сидорова блестяще выступала два вечера подряд. Первый – в юрмальском концерте «Рождённые в Латвии», в котором также радовали публику получившие мировую известность латвийские музыканты – тенор Александр Антоненко, меццо-сопрано Занда Шведе (поёт во Франкфуртской опере и по всему миру), живущий теперь в Израиле виолончелист Рамон Яффе. Оркестром фестиваля дирижировал Айнар Рубикис, пару лет назад оставивший должность музыкального директора берлинской Комической оперы.

– В мире, особенно в Лондоне, с которым у меня связан большой период времени, очень много латвийцев, связанных с искусством. Все работают, но, как ни странно, я их чаще вижу не за границей Латвии, в разных концертных и оперных залах, а как раз во время вот таких «рабочих отпусков» в родной Латвии. Для такой маленькой страны, как Латвия, у нас действительно очень много видных, талантливых и успешных музыкантов – инструменталистов, певцов, танцовщиков.

Во втором концерте Ксения играла с Латвийским национальным симфоническим оркестром, во главе с его бывшим главным дирижером Андрисом Погой (нынче руководит симфоническим оркестром в норвежском Ставангере). Оркестр сыграл современную, очень яркую музыку «Фонтаны Рима» итальянского композитора Отторино Респиги, а также великую Восьмую симфонию Антонина Дворжака.

А госпожа Сидорова играла концерт для аккордеона с оркестром, сочиненным звездным композитором 45-летней британкой Добринкой Табаковой (этнической болгаркой). В Юрмале это было пятое премьерное исполнение концерта – перед этим произведение звучало в Германии, Австрии и Болгарии. Концерт зажигательный, с элементами болгарского фольклора – идеально для летней атмосферы на латвийском курорте. А в качестве биса – заводная полька Альфреда Шнитке из его «Ревизской сказки».

Зрители встречали и провожали знаменитую соотечественницу стоячими овациями и попрощались «до скорых встреч», ведь уже сейчас известно, что Ксения Сидорова вернется с концертами в Латвию в конце этого года.