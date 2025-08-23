Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«На их деньги русские наверняка изготовили бомбу» - Жорж Сиксна прошелся по Prāta vētra 5 878

Lifenews
Дата публикации: 23.08.2025
Neatkarīgā
«На их деньги русские наверняка изготовили бомбу» - Жорж Сиксна прошелся по Prāta vētra
ФОТО: LETA

А также по Лайме Вайкуле. Ветеран латышской эстрады Жорж Сксна дал интервью NRA. Приводим выдержку из него.

Патриотизм надо воспитывать и песнями, фантастическими праздниками песен. Надо петь вместе с группой Līvi, с латышскими деятелями искусства. С теми, кто не участвует во всяких "Рандеву" в концертном зале "Дзинтари".

  • А разве у тебя нет мечты попасть на концерт Лаймы Вайкуле?

  • Я уже махнул рукой - всё, поздно!

  • Может быть, на следующий год?

  • Но тогда мне фамилию надо поменять: Сикснулис. Потому что Бусулис, Стибелис и Рутулис у Лаймы уже есть. Но есть и обратная сторона всего этого: а если я потеряю ту молодёжную аудиторию, что у меня теперь есть?

  • У нас много музыкантов мирового уровня. Молодцы! Например, Prāta vētra вышла на большой российский рынок - с 2014 года, когда был оккупирован Крым. Музыканты выступают, платят налоги стране, в которой играют, и на эти налоги русские наверняка изготовили какую-нибудь бомбу. Может быть, именно эта бомба попала в Мариупольский театр, где были дети. "С любовью из Риги - Brainstorm". Как-то так, нет разве? Может быть, бомба, [изготовленная за счёт] налогов Бусулиса, попала в какую-нибудь больницу в Херсоне? Кто знает. Речь не о том, что "мы там так невинно выступали". Речь о налогах, которые уплачиваются в российскую казну. Латвийским деятелям искусств всё же надо бы подумать, куда они идут, с кем встречаются, что говорят. Ничего не имею против Ренарса Кауперса, но, может быть, пусть он вступит в земессардзе? Людям, которые на это способны, надо бы научиться стрелять.

Читайте нас также:
#культура #эстрада #латвийские знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
12
1
1
1
0
21

Оставить комментарий

(5)
  • 23-го августа

    когда нет своих денег начинают считать чужие

    23
    0
  • З
    Злой
    23-го августа

    Придурок старый, русские всё делают за свой счёт!

    44
    1
  • Е
    Ехидный
    23-го августа

    не обижайте исполнителей - какой он нахрен эстрадный певец !!!! я когда-то может был два метра ростом и сплошные мускулы , но кто это помнит !!!!

    24
    1
  • З
    Злой
    23-го августа

    Он в Альфе выступал, среди покупателей, их было не много ушедшая слава, нафиг не кому не нужный пожилой человек, видно решил привлечь к себе внимание, не поможет, иди на покой.

    42
    1
  • ТК
    Тото Кутунио
    23-го августа

    А дипломаты которые тратят деньги в России? С которых идут на налоги! Отозвать всех дармоедов! Или запретить тратить деньги там. Поставлять серый горох диппочтой, а деньги выдавать по прибытию на родину.

    39
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный Иконка видео
Семью Биберов может сплотить новый младенец
Ну чем они не пара. Иконка видео
Фигура 31-летней избранницы рэпера Тимати будоражит публику
Ну чем они не пара. Иконка видео
Частная вечеринка от Ксении Собчак: черная икра и никаких «голых»
Ольга Бузова почтила мероприятие конкурентки в публичном поле. Иконка видео
Колокольня от испанских колонизаторов. Иконка видео
Перуанская столица Лима пополнилась жемчужиной - отреставрирован старинный монастырь 85
Ну чем они не пара. Иконка видео
62-летний Домогаров вывел в свет тайную молодую жену Татьяну 699
Развенчан миф об эффективном средстве для похудения
Развенчан миф об эффективном средстве для похудения 415
Назван простой способ защиты от хронической боли
Назван простой способ защиты от хронической боли 395

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 31
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 30
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 35
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 56
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 69
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 59
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 31
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 30
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 35

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео