«На их деньги русские наверняка изготовили бомбу» - Жорж Сиксна прошелся по Prāta vētra

Но тогда мне фамилию надо поменять: Сикснулис. Потому что Бусулис, Стибелис и Рутулис у Лаймы уже есть. Но есть и обратная сторона всего этого: а если я потеряю ту молодёжную аудиторию, что у меня теперь есть?

У нас много музыкантов мирового уровня. Молодцы! Например, Prāta vētra вышла на большой российский рынок - с 2014 года, когда был оккупирован Крым. Музыканты выступают, платят налоги стране, в которой играют, и на эти налоги русские наверняка изготовили какую-нибудь бомбу. Может быть, именно эта бомба попала в Мариупольский театр, где были дети. "С любовью из Риги - Brainstorm". Как-то так, нет разве? Может быть, бомба, [изготовленная за счёт] налогов Бусулиса, попала в какую-нибудь больницу в Херсоне? Кто знает. Речь не о том, что "мы там так невинно выступали". Речь о налогах, которые уплачиваются в российскую казну. Латвийским деятелям искусств всё же надо бы подумать, куда они идут, с кем встречаются, что говорят. Ничего не имею против Ренарса Кауперса, но, может быть, пусть он вступит в земессардзе? Людям, которые на это способны, надо бы научиться стрелять.