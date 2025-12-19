"Нужна экономическая безопасность, и это не всегда достигается одной лишь жесткой позицией".

О возможных изменениях в отношениях с Беларусью заявил спикер Сейма Литвы Юозас Олекас (70 лет, родился в Красноярском крае России).

“Мы надеемся, что сначала будут освобождены все политические заключенные, что наш задержанный транспорт вернется, и именно поэтому мы ведем переговоры. В первую очередь, мы ведем переговоры на техническом уровне сами с Беларусью, а на политическом уровне — через наших союзников“, — сказал глава парламента.

На вопрос, должна ли Литва изменить свою политику по Беларуси на фоне того, что США “смягчяют отношение“ к ней — Вашингтон снял санкции на калий, Минск освободил “много политзаключенных“, Олекас ответил, что жесткая позиция ограничительных мер и давления дает определенный результат, но не окончательный.

По его словам, Литва обсуждает с союзниками на уровне НАТО и Евросоюза, как добиться наилучшего возможного результата, чтобы режим Александра Лукашенко “не чувствовал себя победителем, чтобы ни Литва, ни демократические европейские государства не проиграли, а политические заключенные могли обрести свободу“.

В контексте комментария по поводу мнения главного советника президента по вопросам нацбезопасности Дейвидаса Матулениса о том, что возобновление транзита калия могло бы быть увязано с размещением в Литве новых войск США, Олекас сообщил, что Сейм отложил принятие резолюции по “гибридной атаке“ Беларуси. Так, по его словам, было решено, чтобы “найти возможности для обсуждения различных вариантов“. Спикер парламента подчеркнул, что Литве “нужна безопасность, экономическая безопасность, и это не всегда достигается одной лишь жесткой позицией, но достигается и дипломатическими путями“.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сообщил, что Вильнюс согласится направить в Беларусь посла по особым поручениям для проведения переговоров. По его словам, такое предложение литовская сторона неоднократно направляла белорусской как устно, так и в письменной форме. Пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков заявил, что никакого официального предложения или запроса на организацию встречи от Литвы по дипломатическим каналам не поступало.

После переговоров в Минске специального посланника президента США по Беларуси Джона Коула и Александра Лукашенко было освобождено и вывезено из страны 123 политзаключенных. Большинство из них сейчас находится в Украине. Американский дипломат заявил, что США по указанию президента Дональда Трампа снимают санкции с белорусских калийных удобрений.

Ранее Управление по контролю за финансовыми активами Министерства финансов США (OFAC) опубликовало общую лицензию, разрешающую проведение операций с ОАО “Беларуськалий“ и ОАО “Белорусская калийная компания“ (БКК).

Лицензия поясняет правила в отношении санкций против Беларуси (Belarus Sanctions Regulations, BSR) и дает разрешение на проведение операций с участием БКК, ее украинского дочернего предприятия ООО “Агророзквит“, “Беларуськалия“, а также с любой организацией, в которой “одно или несколько из вышеуказанных лиц владеют, прямо или косвенно, индивидуально или совместно, долей участия в размере 50% или более“.

В то же время лицензия не разрешает разблокирование любого имущества, заблокированного ранее и “любые сделки, запрещенные BSR, включая сделки, связанные с имуществом или долями в имуществе любого лица, заблокированного в соответствии с BSR, кроме заблокированных юрлиц, описанных в настоящей общей лицензии, если это не разрешено отдельно“.

Ожидается, что весной 2026 года Евросоюз примет решение о продлении собственных санкций в отношении белорусских удобрений.