Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас фактически провоцирует военный конфликт, призывая другие государства разорвать дипломатические отношения с Россией. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X.

«Если ваш главный дипломат не верит в дипломатию, то война — наиболее вероятный исход», — написал он.

Так Дизен отреагировал на слова главы евродипломатии о том, что она убедила некоторые страны отказаться от проведения дипломатических встреч с российским лидером Владимиром Путиным.