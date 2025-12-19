При создании угроз Калининградской области, Россия будет их уничтожать. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией.

Сувалкский коридор, также называемый "Сувалкский разрыв" — это узкая полоса земли протяженностью около 100 км (65 по прямой) между Польшей и Литвой. Этот район примыкает на востоке к Белоруссии (союзнице России), а на западе — к российской Калининградской области, что делает его ключевой стратегической точкой для НАТО.

Как пишет французское издание AgoraVox, в случае гипотетического конфликта между Россией и НАТО установление контроля над этим коридором российскими войсками может привести к изоляции стран Балтии (Литвы, Латвии и Эстонии) от остальной части альянса, перерезав единственный сухопутный маршрут для переброски подкреплений из Польши и Западной Европы, пишут СМИ.