Свадьба мести: случайно ли дата свадьбы Муцениеце совпала с датой женитьбы Прилучного

Павел Прилучный и Зепюр Брутян приехали на премьеру проекта «Виноград» в летнем кинотеатре Kion. Они поделились семейными новостями, а также поздравили со свадьбой Агату Муцениеце и Петра Дрангу.

25 августа Агата Муцениеце и Петр Дранга сыграли свадьбу. Торжество прошло тайно, в узком кругу самых близких. Актриса изначально не слишком привлекать внимание к событию, считая, что личное не должно становиться публичным. Даже гостям запретили фотографировать счастливые мгновения новобрачных.

Многие гадали, поздравил ли артистку бывший муж Павел Прилучный, с которым она рассталась не на самой позитивной ноте и до сих пор ведет борьбу за детей. Актер и его молодая жена искренне порадовались за Агату и Петра.

«Счастья молодым!» — сказала Зепюр Брутян. «Совет да любовь!» — поддержал жену Прилучный.

Конечно, многих интересовало, что скажет Павел на вопрос с дате бракосочетания. Ведь Агата вышла замуж в тот же день, что и ее бывший муж — только на три года позже. В соцсетях уже назвали мероприятие «свадьбой мести». Но Прилучный так не считает.

«Думаю, просто красивая дата», — сказала Брутян. «Почему нет? Красивая дата, да!» — вторит любимой Павел. «Мне кажется, 25.08.2025 у многих были свадьбы», — предположила Зепюр.

А новобрачная, похоже, до сих пор не может прийти в себя после свадебного торжества. Агата рассказала, что в этот день сложилось все — хорошее настроение, отличная погода, приезд друзей. После праздника, который прошел в одном из ресторанов комплекса «Красный Октябрь», молодожены сняли номер в столичном отеле и отправились отдыхать.

«Я проснулась утром после свадьбы очень рано, в шесть утра. Прокручивала в голове все моменты этого дня и не могла поверить, что все случилось именно так! Прямо во время церемонии пошел дождь на фоне солнца, и на все небо засверкала радуга. Ну как такое возможно? Это же чудо! Природа будто дала свое благословение! И все, что было дальше, пронзила любовь, тепло и абсолютное счастье!» — писала Агата.

В соцсетях уже активно обсуждают смену фамилии актрисой. По крайней мере в социальных сетях она теперь не Муцениеце, а Дранга. Возможно, Агата действительно решила взять фамилию мужа — известного музыканта. В этом есть логика — скоро актриса родит третьего ребенка (для Петра он станет первенцем), и вся семья будет на одной фамилии.

Интересно, что Петр практически не афиширует свои отношения с Агатой. Пара неожиданно появилась на мероприятии зимой, затем еще несколько раз выходила в свет. Но когда Дрангу спрашивали про роман с актрисой, он отказывался говорить, объясняя это тем, что не хочет становиться частью российского шоу-бизнеса, поэтому отвечает только на вопросы о творчестве.

Когда он сделал предложение Агате, та уже была в положении. Тогда Петр впервые опубликовал совместный снимок в социальных сетях. Сама Муцениеце не перестает нахваливать новоиспеченного мужа, подчеркивая, какой счастливой он ее сделал.

При этом многие поклонники до сих пор считают, что Агата не отпустила историю с Прилучным. Некоторые даже думают, что бывшие супруги сойдутся, просто им нужно время. Звезда сериала «Мажор», между тем, счастлив в браке с Зепюр Брутян и обожает их общего сына Микаэля.