Культовый актер Стивен Сигал назвал себя русским и заявил, что не работает с США.

Американский актер Стивен Сигал, известным по ролям во многих боевиках, назвал себя русским.

После участия в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) Сигал пообщался с журналистами.

«Я не работаю с США, я — русский», — ответил он на вопросы журналистов о диалоге России и США.

Известно, что звезда фильмов «В осаде» и «Приказано уничтожить» получил российское гражданство в 2016 году. 30 мая 2024 года «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества» Путин наградил Стивена орденом Дружбы.