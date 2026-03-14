Сербия внимательно следит за военным сотрудничеством между Хорватией, Албанией и Косово, а также готовится к потенциальному нападению этих стран. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, сообщает Корреспондент со ссылкой на TRT World.

"Они ждут благоприятного момента. Мы готовимся к их атаке", - сказал он.

Слова Вучича касаются трехсторонней декларации о сотрудничестве в области обороны, подписанной Хорватией, Албанией и Косово в Тиране 18 марта 2025 года, направленной на укрепление сотрудничества в сферах безопасности и военной совместимости.

"У нас есть китайские гиперзвуковые ракеты класса воздух-земля с дальностью действия до 400 километров", - заявил президент Сербии, назвав их одними из самых современных систем вооружения.

Вучич также сказал, что Сербия поддерживает хорошие отношения с НАТО, продолжая придерживаться политики военного нейтралитета.

Комментируя отношения с Хорватией, президент Сербии обвинил Загреб в попытке подорвать государственность Сербии в течение последних полутора лет и вмешательстве во внутренние дела.

Напомним, Сербия недавно приобрела китайские баллистические ракеты класса ‌воздух-земля CM-400AKG, став первым оператором этого комплекса в Европе.