Одна из стран Европы заявила об угрозе нападения

Дата публикации: 14.03.2026
Президент Сербии Александр Вучич заявил о подготовке к возможному нападению на Сербию со стороны Хорватии, Албании и Косово.

Сербия внимательно следит за военным сотрудничеством между Хорватией, Албанией и Косово, а также готовится к потенциальному нападению этих стран. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, сообщает Корреспондент со ссылкой на TRT World.

"Они ждут благоприятного момента. Мы готовимся к их атаке", - сказал он.

Слова Вучича касаются трехсторонней декларации о сотрудничестве в области обороны, подписанной Хорватией, Албанией и Косово в Тиране 18 марта 2025 года, направленной на укрепление сотрудничества в сферах безопасности и военной совместимости.

"У нас есть китайские гиперзвуковые ракеты класса воздух-земля с дальностью действия до 400 километров", - заявил президент Сербии, назвав их одними из самых современных систем вооружения.

Вучич также сказал, что Сербия поддерживает хорошие отношения с НАТО, продолжая придерживаться политики военного нейтралитета.

Комментируя отношения с Хорватией, президент Сербии обвинил Загреб в попытке подорвать государственность Сербии в течение последних полутора лет и вмешательстве во внутренние дела.

Напомним, Сербия недавно приобрела китайские баллистические ракеты класса ‌воздух-земля CM-400AKG, став первым оператором этого комплекса в Европе.

Читайте нас также:
#НАТО #Албания #Сербия #Косово #хорватия #нападение #политика
