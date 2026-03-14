Лекарства, которые в других странах можно приобрести без рецепта, в Латвии могут считаться серьезным нарушением закона, и пересечение границы с такими медикаментами может закончиться не только их конфискацией, но и возбуждением уголовного дела, сообщают Новости ТВ3.

Специалисты объясняют, что люди могут даже не осознавать, что нарушают закон. В одной стране препарат может быть свободно доступен, а в другой — классифицироваться как контролируемое вещество. Поэтому эксперты подчеркивают: перед покупкой лекарств за границей необходимо обязательно убедиться в их статусе в Латвии.

Снотворные, успокоительные препараты или сильные обезболивающие, хотя в других странах они могут продаваться свободно, в Латвии ввоз некоторых таких медикаментов без соответствующих документов считается незаконным оборотом.

"Даже одна такая таблетка при ввозе в Латвию уже считается тяжким преступлением", — говорит начальник Налогово-таможенной полиции Андрей Гришин.

Он поясняет, что в этих лекарствах содержится активное вещество, которое в Латвии включено в список психотропных веществ.

"Перевозка через границу любых наркотических и психотропных веществ является преступлением. Если посмотреть на 2025 год и проанализировать наркорынок в Латвии, то на первом месте находится марихуана, на втором — психотропные медикаменты. Это огромная проблема", - уточняет Гришин.

Поэтому главным ключевым словом, когда речь идет о лекарствах, является рецепт врача.

"В Латвии эти лекарства можно использовать, но это рецептурные препараты и они строго контролируются", - говорит начальник Налогово-таможенной полиции.

В последние месяцы появилась тревожная тенденция: жители Латвии ввозят такие лекарства из Турции или Египта, где их можно купить без ограничений. Уже возбуждены и уголовные процессы.

"Если говорить о путешественниках, наши наблюдения показывают, что часть людей действительно ввозит лекарства для последующей продажи и сознательно совершает преступление, но часть, как мы предполагаем, действует неосознанно", - уточняет Гришин.

Семейный врач Айнис Дзалбс также отмечает, что вопросы, связанные с перевозкой медикаментов из одной страны в другую, актуальны, и пациенты часто задают такие вопросы.

"Наша обеспокоенность связана с тем, что из-за нюансов законодательства или недостаточного контроля мы предупреждаем пациентов, что не можем доверять качеству и происхождению таких медикаментов. Потому что лекарства часто подделываются, и это актуальная проблема. В ЕС контроль строгий, а в других странах — слабее", - поясняет вице-президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзалбс.

Следует помнить, что в каждой стране действует свое правовое регулирование, поэтому людям необходимо следить за правилами, действующими в конкретном государстве. Если в поездку берутся лекарства, выписанные семейным врачом и принимаемые на постоянной основе, важно иметь возможность при необходимости предъявить рецепт. В противном случае при въезде в третью страну также могут возникнуть неприятные ситуации.