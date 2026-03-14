Официальные лица США и НАТО: укрепление обороны Европы потребует времени 0 139

В мире
Дата публикации: 14.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Официальные лица США и НАТО: укрепление обороны Европы потребует времени
ФОТО: LETA

Европе, даже при значительном увеличении оборонных расходов, потребуется время, чтобы превратить эти средства в реальные военные возможности, предупреждают представители США и НАТО.

Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе признал, что к концу этого десятилетия Европа может добиться существенного прогресса, однако все еще не будет готова полностью взять на себя ведущую роль в обороне континента, сообщают Новости ТВ3.

Алекс Гринкевич, верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе пояснил:

“Соглашение, достигнутое на саммите в Гааге и предусматривающее выделение 5% ВВП на оборону, является очень значительным достижением и показывает, насколько серьезно европейцы относятся к своей безопасности. Теперь главный риск заключается в том, удастся ли превратить эти деньги в реальные военные возможности, поскольку для этого необходима оборонная промышленность, способная вовремя обеспечить необходимые поставки. Я бы сказал, что к концу этого десятилетия будет достигнут очень значительный прогресс. Полностью цель еще не будет достигнута, но к 2035 году — да”.

Тем временем председатель комитета по вооруженным силам Сената США выразил обеспокоенность тем, что слишком быстрое сокращение американских войск в Европе было бы рискованным, поскольку глава РФ Владимир Путин мог бы воспринять это как признак слабости.

Читайте нас также:
#НАТО #США #Европа #безопасность #оборона #военные расходы #оборонная промышленность #политика
