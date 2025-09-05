Могут ли Путин и Си Цзиньпин дожить до 150 лет – мнение профессора

После обсуждения президентов РФ Путиным и председателем Си Цзиньпинем темы продления жизни до 150 лет ВВС опросило экспертов, насколько это реально.

Напомним, что Путину и Си Цзиньпиню сейчас по 72 года.

Профессор Нил Мабботт, эксперт по иммунопатологии из Института Рослина при Эдинбургском университете, предполагает, что верхний предел может составлять продолжительность жизни до 125 лет.

Поврежденные и больные органы можно заменить путем трансплантации, но с возрастом тело станоиятся гораздо менее выносливыми и менее способными справляться с физическими стрессорами.

«Мы начинаем менее эффективно реагировать на инфекции, и наши тела становятся более хрупкими, подверженными травмам и менее способными к восстановлению и восстановлению. Стресс, травмы и последствия трансплантационной операции, а также постоянное применение иммунодепрессантов, необходимых для предотвращения отторжения пересаженных органов, будут слишком серьёзными для пациентов столь преклонного возраста», - рассуждает Мабботт.

Сейчас ученые работают над созданием органов, не подверженных отторжению, используя в качестве доноров генетически измененных свиней. Уже были проведены операции на сердце и почке, но оба пациента к настоящему моменту умерли.

Еще одно изучаемое направление — выращивание совершенно новых органов с использованием наших собственных человеческих клеток. Пока это не удалось, хотя есть определенные наработки.

Однако эти достижения направлены на лечение заболеваний, а не на сохранение жизни людей до 150 лет.