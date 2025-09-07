Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Смотрите, за что Брэд Питт в 61 год заплатил 12 000 000 долларов 0 652

Lifenews
Дата публикации: 07.09.2025
BB.LV
Ну чем они не пара.

Ну чем они не пара.

Классический испанский стиль - это то, что надо знаменитому артисту.

После того, как в прошлый дом звезды Голливуда проникли воры, ему пришлось искать безопасность в новом месте. Актеру повезло и теперь он обладатель потрясающего особняка. Любуемся интерьерами виллы в испанском стиле.

Недавно в жизни Брэда Питта произошло важное событие — он купил роскошный особняк за 12 миллионов долларов. При этом это не просто бездумная покупка или инвестиция в недвижимость, а тщательно продуманный план создания личного убежища.

Все дело в том, что в июле этого года в дом звезды Голливуда проникли грабители. Трое злоумышленников перелезли через забор, а затем, разбив окно, проникли внутрь особняка. Неизвестные вынесли ценные вещи. К счастью, самого Питта в этот момент дома не было.

«Он искал место с оптимальной системой безопасности и уединением, и это место привлекло его внимание. Задолго до того, как его дом ограбили, безопасность всегда была для него приоритетом», — сообщил источник The Post.

Новый дом ранее принадлежал гитаристу The Killers Дэйву Кюнингу и его жене-дизайнеру Эмили. Особняк был построен в 1989 году и занимает площадь 779 квадратных метров. Он расположен в одном из самых престижных районов Голливудских холмов — Outpost Estates, где также живут Бен Аффлек и Орландо Блум.

1536x1025_0xrqAqqjfq_8721128927717540052.jpg

Архитектура дома выдержана в классическом испанском стиле: белые стены, черепичная крыша, арочные окна и внутренний двор, напоминающий о виллах Андалусии. Кюнинги, купившие этот дом в 2021 году за 9,6 миллионов долларов, провели масштабную реставрацию, сохранив исторический дух, но добавив современные элементы роскоши. Именно это сочетание старины и современности привлекло Питта, который всегда ценил архитектуру с историей.

Внутреннее пространство дома поражает продуманностью и вниманием к деталям. Здесь шесть спален, восемь ванных комнат, кабинет, частный кинотеатр и несколько гостиных с панорамными окнами, из которых открывается вид на центр Лос-Анджелеса и Тихий океан. Интерьеры, разработанные Эмили Кюнинг, сочетают в себе теплоту натуральных материалов — деревянные балки на потолках, терракотовая плитка, каменные камины. Минималистичная мебель и современное искусство идеально вписываются в интерьер дома.

Особенно выделяется гостиная на втором этаже с выходом на балкон, откуда можно наслаждаться закатами над океаном. Для Питта, который увлекается коллекционированием искусства и дизайном, эти детали стали ключевыми при принятии решения о покупке. Но настоящей жемчужиной особняка является его внешняя территория. Здесь есть бассейн с подогревом, окруженный пальмами и зоной для барбекю с полноценной летней кухней, где можно принимать гостей. Рядом с бассейном находится терраса с шезлонгами и диванами, а чуть поодаль — небольшой огород, где выращивают зелень и овощи. Для Питта, который ведет здоровый образ жизни и ценит экологичность, это пространство стало идеальным местом для отдыха после съемок и промо-тура к «Формуле-1». Кроме того, территория дома полностью закрыта от посторонних глаз высокими заборами и зелеными насаждениями, что особенно важно для актера после недавнего ограбления.

1536x1024_0xCyhW05HD_3658173753930407010.jpg

Новый дом в Outpost Estates предоставил актеру уединение и защищенность: район известен своей приватностью, а соседство с другими знаменитостями обеспечивает дополнительную безопасность. Кроме того, для Питта, который сейчас находится на пике карьеры благодаря успеху «Формулы-1», этот особняк стал символом стабильности.

Читайте нас также:
#брэд питт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Врач назвала вредные при простуде продукты
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный Иконка видео
Семью Биберов может сплотить новый младенец
Ну чем они не пара. Иконка видео
Ну чем они не пара. Иконка видео
Фигура 31-летней избранницы рэпера Тимати будоражит публику 256
Ольга Бузова почтила мероприятие конкурентки в публичном поле. Иконка видео
Частная вечеринка от Ксении Собчак: черная икра и никаких «голых» 318
Колокольня от испанских колонизаторов. Иконка видео
Перуанская столица Лима пополнилась жемчужиной - отреставрирован старинный монастырь 91
Ну чем они не пара. Иконка видео
62-летний Домогаров вывел в свет тайную молодую жену Татьяну 741

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 9
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 16
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 56
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 46
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 52
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 38
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 9
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 16
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 56

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео