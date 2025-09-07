После того, как в прошлый дом звезды Голливуда проникли воры, ему пришлось искать безопасность в новом месте. Актеру повезло и теперь он обладатель потрясающего особняка. Любуемся интерьерами виллы в испанском стиле.

Недавно в жизни Брэда Питта произошло важное событие — он купил роскошный особняк за 12 миллионов долларов. При этом это не просто бездумная покупка или инвестиция в недвижимость, а тщательно продуманный план создания личного убежища.

Все дело в том, что в июле этого года в дом звезды Голливуда проникли грабители. Трое злоумышленников перелезли через забор, а затем, разбив окно, проникли внутрь особняка. Неизвестные вынесли ценные вещи. К счастью, самого Питта в этот момент дома не было.

«Он искал место с оптимальной системой безопасности и уединением, и это место привлекло его внимание. Задолго до того, как его дом ограбили, безопасность всегда была для него приоритетом», — сообщил источник The Post.

Новый дом ранее принадлежал гитаристу The Killers Дэйву Кюнингу и его жене-дизайнеру Эмили. Особняк был построен в 1989 году и занимает площадь 779 квадратных метров. Он расположен в одном из самых престижных районов Голливудских холмов — Outpost Estates, где также живут Бен Аффлек и Орландо Блум.

Архитектура дома выдержана в классическом испанском стиле: белые стены, черепичная крыша, арочные окна и внутренний двор, напоминающий о виллах Андалусии. Кюнинги, купившие этот дом в 2021 году за 9,6 миллионов долларов, провели масштабную реставрацию, сохранив исторический дух, но добавив современные элементы роскоши. Именно это сочетание старины и современности привлекло Питта, который всегда ценил архитектуру с историей.

Внутреннее пространство дома поражает продуманностью и вниманием к деталям. Здесь шесть спален, восемь ванных комнат, кабинет, частный кинотеатр и несколько гостиных с панорамными окнами, из которых открывается вид на центр Лос-Анджелеса и Тихий океан. Интерьеры, разработанные Эмили Кюнинг, сочетают в себе теплоту натуральных материалов — деревянные балки на потолках, терракотовая плитка, каменные камины. Минималистичная мебель и современное искусство идеально вписываются в интерьер дома.

Особенно выделяется гостиная на втором этаже с выходом на балкон, откуда можно наслаждаться закатами над океаном. Для Питта, который увлекается коллекционированием искусства и дизайном, эти детали стали ключевыми при принятии решения о покупке. Но настоящей жемчужиной особняка является его внешняя территория. Здесь есть бассейн с подогревом, окруженный пальмами и зоной для барбекю с полноценной летней кухней, где можно принимать гостей. Рядом с бассейном находится терраса с шезлонгами и диванами, а чуть поодаль — небольшой огород, где выращивают зелень и овощи. Для Питта, который ведет здоровый образ жизни и ценит экологичность, это пространство стало идеальным местом для отдыха после съемок и промо-тура к «Формуле-1». Кроме того, территория дома полностью закрыта от посторонних глаз высокими заборами и зелеными насаждениями, что особенно важно для актера после недавнего ограбления.

Новый дом в Outpost Estates предоставил актеру уединение и защищенность: район известен своей приватностью, а соседство с другими знаменитостями обеспечивает дополнительную безопасность. Кроме того, для Питта, который сейчас находится на пике карьеры благодаря успеху «Формулы-1», этот особняк стал символом стабильности.