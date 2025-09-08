Baltijas balss logotype
Почему Ксения Собчак отказалась подарить собаку 9-летнему сыну Платону 1 453

Lifenews
Дата публикации: 08.09.2025
BB.LV
Мамин сын обойдется кроликом и наушниками.

Мамин сын обойдется кроликом и наушниками.

"Пахнет, во-первых. Во-вторых, вот странно".

Шоу «Кстати» вернулось в эфир после летнего перерыва, и первой звездой нового выпуска стала Ксения Собчак. Главным откровением стал разговор о домашних животных. Собчак заявила, что никогда не была их поклонницей:

«Ну, нет, ну это вот все. Пахнет, во-первых. Во-вторых, вот странно, что это я вам говорю, но надо же любить людей, понимаете? Людей, с ними общаться, завоевывать. А это… вискас положил — все, она тебя любит. Это же неинтересно».

При этом в семье есть кролик, за которым ухаживает ее сын Платон. Но мальчик все чаще просит завести собаку:

«Пока я держу это на уровне кролика, хотя он уже хочет собаку. Думаю, что собаки не миновать».

Чтобы оттянуть этот момент, Собчак пошла на сделку. Недавно Платон попросил у мамы дорогие наушники:

«Сегодня он пришёл и говорит: «Мама, я хочу наушники, Эппловские наушники, они дорогие очень». Я говорю: «Платон, но это на какой-то праздник. У нас Новый год или День рождения». Он говорит: «Ну, можно на День рождения?» Я говорю: «А наушники или собака? Два подарка не может быть». В итоге выбор в пользу наушников был сделан быстро.

Кроме того, ведущая поделилась лайфхаком о том, как легально вывести наличные за границу:

«Есть простой и абсолютно легальный способ. В казино покупаешь фишки на крупную сумму, садишься за стол, условно теряешь 50–100 долларов для вида, а потом идешь в кассу и говоришь: «Больше играть не хочу». Остаток тебе выдают наличными. И вот ты уже за границей с внушительной суммой наличных».

Оставить комментарий

(1)
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    8-го сентября

    Положил вискас собаке и всё, она тебя любит? Эпично невежественная колхозница, кормление создаст условный рефлекс и только, а окситоциновые связи формируются по другому. Мне неясно почему в РФ так популярны и публикуемы и цитируемы такие вот одноклеточные как Ксения? у нее уровень знания о мире как у пятиклассницы, причем отстающей. Какой-то сюр что такие люди кому-то интересны. Ещё более интересно что эту «новость» перепостил портал из ЛР.

    5
    2

Видео