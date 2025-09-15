Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В России недовольны интервью Пугачевой в Латвии: на певицу подали в суд на 20 миллионов евро 4 2679

Lifenews
Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
В России недовольны интервью Пугачевой в Латвии: на певицу подали в суд на 20 миллионов евро
ФОТО: Youtube

С Пугачевой потребовали взыскать 1,5 миллиарда рублей (около 20,6 млн евро - прим.) за восхваление Дудаева в большой интервью, которое советская и российская певица дала в латвийской Юрмале и которое набрало уже свыше 16 миллионов просмотров в Youtube.

Адвокат Александр Трещев подал иск в суд против Аллы Пугачевой после ее интервью проекту «Скажи Гордеевой». Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации источника, с уехавшей из России певицы требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей за восхваление первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.

По мнению истца, артистка также оскорбила ветеранов боевых действий. В случае выигрыша Трещев намерен перечислить все средства на нужды ветеранов, оставив себе символический один рубль.

В интервью, вышедшем 10 сентября, Пугачева назвала Дудаева приличным и порядочным человеком. Исполнительница также выразила сожаление в связи с тем, что не смогла ничего предпринять, «чтобы Джохар был жив».

«Я знала Джохара Дудаева. Он настолько был приличный, порядочный, интеллигентный человек. Красивый человек! А жена какая... ой, какая жена! Художница, писательница, политик. Мне даже стыдно. Она двонила мне, думала, что я ей чем-то могу помочь. А чем я могла помочь? Ничем. Мне сейчас даже стыдно ей привет передать... Алла Федорновна, если вдруг увидите это интервью, прощу прощения, что я не смогла ничего сделать, чтобы Джохар Дудаев был жив, чтобы чем-то вам помочь», - сказала Пугачева.

@kratko_novosti «Порядочный человек!» — Пугачева высказалась о террористе Дудаеве и извинилась, что не смогла помочь ему выжить В первом большом интервью после бегства из России Алла Пугачева назвала главу террористической Ичкерии Джохара Дудаева «приличным и порядочным человеком». Она добавила, что была с ним лично знакома и жалеет, что не смогла помочь ему сохранить жизнь. Джохар Дудаев в 1991 году силой захватил власть в Чечне и провозгласил ее независимость от России. Его действия привели к началу Первой Чеченской кампании, в которой погибли десятки тысяч человек, а еще четверть миллиона русскоязычных людей стали беженцами. Сам «порядочный человек» был ликвидирован в ходе спецоперации российских спецслужб 21 апреля 1996 года. «Первая Чеченская война мне запомнилась потому, что я знала Джохара Дудаева. Он настолько был приличный, порядочный, интеллигентный человек. Красивый человек. А жена какая! <…> Я прошу прощения, что не смогла ничего сделать для того, чтобы Джохар был жив, чтобы чем-то вам помочь», — сказала она в интервью. #пугачева #дудаев #чечня #россия #артистка ♬ original sound - KRATKO Novosti

Джохар Дудаев в 1991 году был избран президентом Чечено-Ингушетии. Своим первым указом он провозгласил независимость самопровозглашенной ЧРИ. Был убит в ходе спецоперации российских военных в 1996 году.

Читайте нас также:
#алла пугачева
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
1
0
4
0
3

Оставить комментарий

(4)
  • Мп
    Мимо проходил
    15-го сентября

    Рассуждение певицы Аллы Пугачевой о первом президенте Чеченской республики Ичкерия Джохаре Дудаеве «бестолковы», в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

    8
    5
  • П
    Процион
    15-го сентября

    А есть какой-либо витамин или вакцина, чтобы я никогда не читал о Пугачёве и всем, что с ней связано? Я даже готов уколоться. Это же бич какой-то, с 80-года, 50 лет подряд!

    26
    7
  • A
    Anim
    15-го сентября

    Земля ей стекловатой.

    14
    6
  • ТК
    Тото Кутунио
    15-го сентября

    Что это на фото?! Это надо запретить! У людей после просмотра могут быть психологические проблемы.

    22
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Врач назвала вредные при простуде продукты
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный Иконка видео
Семью Биберов может сплотить новый младенец
Ну чем они не пара. Иконка видео
Ну чем они не пара. Иконка видео
Фигура 31-летней избранницы рэпера Тимати будоражит публику 298
Ольга Бузова почтила мероприятие конкурентки в публичном поле. Иконка видео
Частная вечеринка от Ксении Собчак: черная икра и никаких «голых» 338
Колокольня от испанских колонизаторов. Иконка видео
Перуанская столица Лима пополнилась жемчужиной - отреставрирован старинный монастырь 92
Ну чем они не пара. Иконка видео
62-летний Домогаров вывел в свет тайную молодую жену Татьяну 752

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 7
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 10
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 13
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 34
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 72
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 53
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 7
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 10
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 13

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео