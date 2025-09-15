В России недовольны интервью Пугачевой в Латвии: на певицу подали в суд на 20 миллионов евро

С Пугачевой потребовали взыскать 1,5 миллиарда рублей (около 20,6 млн евро - прим.) за восхваление Дудаева в большой интервью, которое советская и российская певица дала в латвийской Юрмале и которое набрало уже свыше 16 миллионов просмотров в Youtube.

Адвокат Александр Трещев подал иск в суд против Аллы Пугачевой после ее интервью проекту «Скажи Гордеевой». Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации источника, с уехавшей из России певицы требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей за восхваление первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.

По мнению истца, артистка также оскорбила ветеранов боевых действий. В случае выигрыша Трещев намерен перечислить все средства на нужды ветеранов, оставив себе символический один рубль.

В интервью, вышедшем 10 сентября, Пугачева назвала Дудаева приличным и порядочным человеком. Исполнительница также выразила сожаление в связи с тем, что не смогла ничего предпринять, «чтобы Джохар был жив».

«Я знала Джохара Дудаева. Он настолько был приличный, порядочный, интеллигентный человек. Красивый человек! А жена какая... ой, какая жена! Художница, писательница, политик. Мне даже стыдно. Она двонила мне, думала, что я ей чем-то могу помочь. А чем я могла помочь? Ничем. Мне сейчас даже стыдно ей привет передать... Алла Федорновна, если вдруг увидите это интервью, прощу прощения, что я не смогла ничего сделать, чтобы Джохар Дудаев был жив, чтобы чем-то вам помочь», - сказала Пугачева.

Джохар Дудаев в 1991 году был избран президентом Чечено-Ингушетии. Своим первым указом он провозгласил независимость самопровозглашенной ЧРИ. Был убит в ходе спецоперации российских военных в 1996 году.