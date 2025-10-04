Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Найдены сокровища испанской короны, затонувшие более 300 лет назад 0 273

Lifenews
Дата публикации: 04.10.2025
Euronews
Изображение к статье: Найдены сокровища испанской короны, затонувшие более 300 лет назад

Флотилия везла из Нового света Испанию золото, серебро и драгоценные камни, добытые в колониях. Но мощный ураган потопил корабли. Катастрофа унесла жизни сотен моряков, а богатства испанской короны оказались на дне океана.

Искатели сокровищ нашли у поебережья Флориды (США) золотые и серебряные монеты. Они затонули вместе с перевозившими их испанскими кораблями в 1715 году.

Группа дайверов из компании по подъему затонувших кораблей в водах Атлантического побережья Флориды обнаружила сокровища на сумму в миллион долларов.

Золотые и серебряные монеты и другие редкие артефакты находились на борту испанского галеона, Примечательно, что монеты хорошо сохранились: на многих четко просматриваются даты чеканки и знаки монетных дворов.

Открытие было сделано минувшим летом, но компания 1715 Fleet - Queens Jewels LLC объявила о нем на этой неделе.

Читайте нас также:
#археология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
2
1
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Владельцы собак: почему они легче находят друзей
Изображение к статье: Владельцы собак: почему они легче находят друзей
«Тайный ритуал на Чёртовом озере!» Грибники обнаружили Илона Маска в Латгалии и бежали
Изображение к статье: «Тайный ритуал на Чёртовом озере!» Грибники обнаружили Илона Маска в Латгалии и бежали
Божественная Дева Беллуччи покоряет мир в 21 год
Изображение к статье: Яблочко от ябони недалеко упало. Иконка видео
Болезни от домашних животных: чем могут заразить кошки и собаки
Изображение к статье: Болезни от домашних животных: чем могут заразить кошки и собаки
Изображение к статье: Златокудрый гений стал хулиганом и самоубийцей. Иконка видео
Поэт Юрий Кублановский в 78 лет нашел разгадку Есенина 131
Изображение к статье: Маленькая Кумари, веселая и простая. Иконка видео
Непал выбрал живую богиню, ей 2 годика 88
Изображение к статье: Глава Ferrari Джон Элканн отработает год на общественных работах из-за налогового дела
Глава Ferrari Джон Элканн отработает год на общественных работах из-за налогового дела 83
Изображение к статье: «Элегантность в крови»: Рената Литвинова покорила Париж экстравагантным образом
«Элегантность в крови»: Рената Литвинова покорила Париж экстравагантным образом 962

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
В мире
Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси 9
Изображение к статье: Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
В мире
Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС 10
Изображение к статье: Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers Иконка видео
Спорт
Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers 34
Изображение к статье: Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda
В мире
Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda 23
Изображение к статье: Лемуры научат космонавтов впадать в спячку
В мире животных
Лемуры научат космонавтов впадать в спячку 18
Изображение к статье: Почему перед дождем хочется спать?
Дом и сад
Почему перед дождем хочется спать? 23
Изображение к статье: Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
В мире
Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси 9
Изображение к статье: Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
В мире
Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС 10
Изображение к статье: Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers Иконка видео
Спорт
Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers 34

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео