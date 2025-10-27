Baltijas balss logotype
Открыт легкий путь улучшения самочувствия 0 272

Lifenews
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Открыт легкий путь улучшения самочувствия
ФОТО: Unsplash

Даже легкая физическая активность улучшает самочувствие и повышает бодрость.

Даже легкая физическая активность способна заметно повысить бодрость и улучшить общее самочувствие уже на следующий день. К такому выводу пришли исследователи из Техасского университета в Арлингтоне совместно с коллегами из Монэшского университета (Австралия). Результаты опубликованы в журнале Psychology of Sport and Exercise (PSE).

В исследовании приняли участие более 350 молодых людей, которые в течение недели носили трекеры активности. Ученые анализировали, как сон, физическая нагрузка и время, проведенное сидя, влияют на настроение и энергию на следующий день. Оказалось, что даже 30 минут легкой активности, например, прогулки, уборки или коротких передвижений по дому, значительно повышали уровень бодрости по сравнению с полностью сидячим днем.

Интенсивные тренировки, напротив, давали менее выраженный эффект, а длительное сидение ухудшало самочувствие. По словам профессора Юэ Ляо, небольшие сдвиги в сторону большей подвижности могут стать простым и доступным способом поддерживать психическое и физическое здоровье. Она подчеркнула, что не обязательно заниматься спортом — достаточно просто чуть меньше сидеть и немного больше двигаться, чтобы почувствовать разницу уже на следующий день.

Читайте нас также:
#здоровый образ жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

