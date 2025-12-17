Дональд Трамп ввел полный запрет на въезд в США граждан ряда стран, в том числе Сирии, а также владельцев документов Палестинской автономии. Ограничения в отношении Туркменистана ослаблены, пишет DW.

Президент США Дональд Трамп расширил список стран, гражданам которых полностью запрещен въезд на американскую территорию. В документе, опубликованном Белым домом во вторник, 16 декабря, указывается, что новые ограничения, которые вводятся с 1 января 2026 года, коснутся 20 стран и территорий. Таким образом, список стран, в отношении граждан которых они действуют, удваивается.

Полный запрет на въезд теперь распространяется на граждан Буркина-Фасо, Лаоса, Мали, Нигера, Сирии, Сьерра-Леоне и Южного Судана, а также на владельцев проездных документов, выданных Палестинской национальной администрацией.

Под частичные ограничения на въезд в США попали Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Габон, Гамбия, Доминиканская Республика, Замбия, Зимбабве, Кот-д'Ивуар, Малави, Мавритания, Нигерия, Сенегал, Танзания и Тонга.

В сообщении отмечается, что эта мера направлена на страны с постоянными серьезными недостатками в проверке безопасности и обмене информацией.

При этом Вашингтон отменяет ограничения на неиммиграционные визы в отношении граждан Туркменистана, в то время как приостановка выдачи иммиграционных виз сохраняется. Это объясняется тем, что Ашхабад "продуктивно взаимодействует" с американской администрацией и продемонстрировал прогресс в совершенствовании процедур идентификации и обмена информацией.

Трамп уже вводил запрет, его отменил Байден

Во время первого президентского срока Дональд Трамп вводил такой же запрет для граждан Кубы, Чада, Ирана, Ливии, КНДР, Сомали, Судана, Сирии, Венесуэлы и Йемена. Эту меру отменил Джо Байден.

Трамп утверждал, что такая мера, принятая во время его первого срока, стала "чрезвычайно успешной" и предотвратила теракты в США. "Мы восстановим запрет на въезд и не позволим радикальным исламским террористам въезжать в нашу страну", - заявлял президент США.

После возвращения в Белый дом, в июне 2025 года, Трампа вновь ввел ограничения на въезд в США гражданам 19 стран. Полный запрет стал действовать в отношении Афганистана, Гаити, Ирана, Йемена, Ливии, Мьянмы, Сомали, Судана, Республики Конго, Чада, Экваториальной Гвинеи и Эритреи, а частичный - для граждан Бурунди, Венесуэлы, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того и Туркменистана.

При этом ни Северная Корея, ни Сирия тогда не попали ни под полный, ни под частичный запрет.

