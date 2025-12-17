Если будет достигнута договорённость о прекращении российско-украинской войны, Россия передвинет свои вооружённые силы ближе к границам НАТО, предупредил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, призывая западных союзников не ослаблять бдительность, пишет LETA со ссылкой на TVP.

Премьер также призвал Европейский союз увеличить финансовую поддержку странам восточного фланга блока, поскольку они продолжают оказывать поддержку Киеву и наращивают свои оборонные расходы, сообщает во вторник британская газета Financial Times.

"Мы знаем, что когда в Украине воцарится мир, Россия всё равно останется угрозой. Очевидно, что они передвинут свои военные силы к нашей границе и к границе с Балтийскими странами", – цитирует издание слова премьера.

"Очевидно, что нам нужна финансовая поддержка [из Брюсселя]. Мы знаем, что США готовятся сократить поддержку и участие в обороне Европы, поскольку у них есть множество других проблем с безопасностью", – отметил премьер-министр Финляндии.

Отвечая на вопрос журналиста польского телеканала TVP World, следует ли НАТО нарастить военное присутствие в регионах, граничащих с Россией, если Москва предпримет такие действия, Орпо заявил: "Мы должны укреплять наш восточный фланг".