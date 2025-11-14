Baltijas balss logotype
17-летний сын Анджелины Джоли пришел на тренировку по боксу с розовыми волосами

Lifenews
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото: @danoceros

Фото: @danoceros

Сын Анджелины Джоли Нокс пришел на тренировку по боксу с розовыми волосами.

Нокс Леон Джоли-Питт — сын американских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта — в необычном виде пришел на тренировку по тайскому боксу. Соответствующая публикация появилась на странице бойца Дэна Уитли с никнеймом @danoceros в Instagram.

На размещенных кадрах 17-летний сын знаменитостей предстал в полный рост, стоя рядом с Уитли. Он позировал в белой футболке, заправленной в серые шорты до середины бедра, очках с прозрачными линзами, белых кедах бренда Nike и черных носках.

При этом подросток продемонстрировал окрашенные в пастельно-розовый цвет волосы и мускулистые ноги.

В сентябре дочь Питта и Джоли Шайло Джоли сняли на улице после смены имиджа.

Читайте нас также:
#мода #бокс #instagram #Анджелина Джоли #стиль #знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео