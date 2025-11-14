Baltijas balss logotype
«Это преступление»: Алле Пугачевой пригрозили в структуре при президенте Путине

Lifenews
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
ФОТО: Global Look Press
ФОТО: Global Look Press

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов заявил, что певица Алла Пугачева однажды понесет наказание за острые высказывания, которые она дала в большом интервью на своей даче в латвийском куротном городе Юрмала.

Кабанов отметил, что в словах артистки о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаре Дудаеве содержится состав преступления. Отсутствие последствий для Пугачевой он связал с наличием покровителей у певицы, однако предсказал, что когда-то ее перестанут защищать. По мнению спикера, после перехода «определенной черты» исполнительницу могут признать иностранным агентом или привлечь к ответственности.

«Пугачева до сих пор остается влиятельным в определенных кругах человеком с определенными связями. Но я думаю, что придет время, когда и с Пугачевой спросят», — заявил Кабанов.

Ранее певец и шоумен Прохор Шаляпин в интервью Ксении Собчак назвал Пугачеву неоднозначной фигурой. Он заявил, что не согласен с ее позицией относительно войны России в Украине, но не имеет права публично оскорблять артистку.

#звезды #права человека #интервью #культура #преследование #Россия #политика
