Врач Станислав Волков раскрыл главные принципы мужского долголетия. Основным правилом заботы о здоровье мужчин уролог назвал физическую активность. Медик утверждает, что мужской организм требует постоянных нагрузок, поэтому физическая и половая активность должны быть регулярными.

По мнению врача, также для здоровья мужчины важно полноценно и разнообразно питаться. Он уточнил, что в правильном рационе не должно быть пристрастия к одному продукту. «Мясо, фрукты, овощи, злаки и молочные продукты: чем разнообразнее палитра — тем лучше», — заявил врач.

Еще одним важным пунктом Волков считает регулярные профилактические осмотры. Он посоветовал после 40 лет постоянно наблюдаться у врача, а после 45 ежегодно сдавать анализ на простат-специфический антиген PSA-белок, который поможет вовремя выявить возможные проблемы с предстательной железой.