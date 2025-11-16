Baltijas balss logotype
Врач объяснил как надо правильно принимать душ

Lifenews
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Врач объяснил как надо правильно принимать душ
ФОТО: Unsplash

Хирург: во время принятия душа нужно мыть сначала тело, лицо, а только потом голову.

Хирург по пересадке волос клиники Smile Hair, расположенной в Стамбуле, Мехмет Эрдоган назвал правильную последовательность действий во время принятия душа. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

По словам доктора, сначала нужно мыть тело, затем лицо и только потом голову. Он объяснил, что данный порядок действий может существенно повлиять на сохранение здорового внешнего вида волос.

«Многие люди наносят шампунь и кондиционер, а затем продолжают мыть тело, позволяя остаткам средств оставаться на коже головы слишком долго. Длительное нахождение продуктов на коже головы закупоривает поры и повреждает волосяные фолликулы», — пояснил медик.

Читайте нас также:
#медицина #профилактика #волосы #красота #советы #кожа #гигиена #уход за волосами #душ #здоровье
Оставить комментарий

